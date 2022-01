L’ultimo ruggito di Borrotzu 

È l’emblema della longevità calcistica. In carriera ha segnato più di 400 gol, militato in 23 squadre diverse e accarezzato il sogno del professionismo in gioventù, quando c’era la C2, su e – soprattutto – giù per l’Italia. Antonio Borrotzu, il bomber di Orani, si è ritrovato a giocare, alla veneranda età di 43 anni, in Eccellenza. L’ha chiamato il Li Punti, a Sassari, dove vive e lavora per un istituto di vigilanza, per coronare una carriera da top tra i Dilettanti e per alzare il tasso d’esperienza di una squadra in difficoltà. E lui che fa? Su nove partite giocate, ha fatto centro già due volte. Subito a Villacidro, ma il gol più spettacolare lo ha segnato domenica, a Elmas contro l’Asseminese: «Palla tesa, tiro al volo, gol quasi da centrocampo», dice: «Il portiere non l’ha neppure vista, forse perché non si aspettava un tiro così, da quella distanza».

Come ha fatto?

«Semplice, non ci ho pensato su: quei gol non ti riescono neppure se ci provi 200 volte. Non hai il tempo per pensare, tutto si svolge in una frazione di secondo».

Tutto il mondo dei Dilettanti è in piedi ad applaudirla.

«E ringrazio. In effetti ho ricevuto molti messaggi da colleghi e addetti ai lavori».