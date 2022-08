L’ultimo incendio infiamma l’Aula 

Sabato 23 il sito archeologico sa Mitza de is Allinus è stato interessato da un incendio: l’erba incolta e il forte vento hanno favorito il propagarsi delle fiamme, provocando dei danni ad alcuni ontani centenari e colpendo anche i terreni confinanti. In aula consiliare, la giunta è stata interrogata dalla minoranza: tra i quesiti, gli interventi e le tempistiche da mettere in atto per risanare il sito, se ci siano state richieste di risarcimento e se si sia stato fatto un sopralluogo per la stima dei danni dato che «in quest’aula, in diverse occasioni - scrivono nella loro interrogazione - si è discusso dello stato di abbandono in cui versa tale zona e delle problematiche legate al dissesto della strada ove è ubicato il sito».

La risposta

Dal sopralluogo, la superficie interessata al rogo è inferiore a un ettaro e nessuno ha presentato richiesta di risarcimento. Nella zona sono presenti strade vicinali e l’area interessata dal rogo ricade in questa tipologia, in cui la manutenzione spetta al consorzio di frontisti. L’incendio, si ipotizza, sia partito da questa vegetazione (che deve essere sfalciata dai frontisti): probabilmente - viene evidenziato - questa pulizia non è stata fatta a sufficienza per evitare la propagazione delle fiamme. Sugli interventi al sito, le risposte sono negative: la mancanza di personale e di risorse impedisce di agire e successivamente si valuterà di farlo con eventuali fondi disponibili.

Le voci

«Non teniamo un luogo importante anche dal punto di vista archeologico in condizioni di totale abbandono», è l’appello della minoranza. Alcuni proprietari confinanti non ci stanno, sostengono che l’avanzare del rogo si poteva, quantomeno, evitare. «Numerose volte abbiamo inviato sollecitazioni al Comune sullo stato di completo abbandono in cui versa il sito, ma hanno sempre voltato faccia - dice Fabrizio Dessì - il sito era sommerso di erba secca e rovi, che hanno favorito il propagarsi delle fiamme». Stefano Cocco, altro frontista, ha provveduto assieme ad altri alla pulizia di sua competenza in base alle normative ma evidenzia un particolare: «Bisognerebbe controllare chi non esegue gli sfalci, perché queste poche erbacce possono, come è accaduto in questo caso, scatenare il propagarsi del rogo».