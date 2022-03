L’ultimo gesto d’amore «Mi ha sposato poco prima di morire» 

L’ultimo ricovero di Alfredo il due febbraio: «Quel giorno aveva chiesto agli operatori dell’ambulanza se gradivano un caffè. Fino alla fine è stata una persona ironica, positiva, altruista, che dava più importanza agli altri che a se stesso. Aveva poi tanti sogni e progetti, come quello di insegnare pilates. Inoltre amava scrivere. Una persona ottimista ma realista. Un “figo” affascinante. Non giudicava gli altri e non provava invidia per nessuno».

Lei 36 anni, lui 42, avevano iniziato a frequentarsi a marzo 2014: «Dopo un anno di suoi corteggiamenti con messaggi sempre educati», racconta Claudia Mocci. «L’idea di sposarci era nell’aria da tempo e quando ormai per lui non c’era più niente da fare mi ha chiesto la mano. All’inizio ero dubbiosa, ma quando la notte ho guardato la sua mano con la fede e il mattino dopo la mia, ho capito che quella era stata l’unica scelta giusta della mia vita». Le nozze erano state organizzate in poco meno di 48 ore: «Siamo stati dichiarati marito e moglie dall’assessora Lara Magaletti. Una cerimonia nella nostra casa con amici e familiari. Invitato speciale il cane di Alfredo, Elettra, boxer di 11 anni. Non dimenticherò mai l’occhiolino di mio marito durante la cerimonia, espressione che usava sempre: è stato ironico fino alla fine». La coppia aveva iniziato a convivere dopo la diagnosi nel novembre 2020: «Avevo le idee chiare, dovevo vivere con lui. Da anni Alfredo soffriva di mal di schiena, ma nel 2020 la situazione è peggiorata e aveva preso una pausa dal lavoro che però non aveva migliorato le sue condizioni».

«Oggi lo amo più di prima. Tornando indietro l’avrei sposato otto anni fa, il primo mese che ci eravamo conosciuti». Claudia Mocci ha perso il suo Alfredo Fontana il 5 febbraio, dopo poco più di una settimana dal 27 gennaio, giorno del loro matrimonio. I due giovani avevano organizzato le nozze quando ormai lui aveva le ore contate, in quanto affetto da un tumore al pancreas contro il quale ha lottato per 14 mesi.

Il matrimonio

Il ricordo

I familiari

Tra le persone sempre al fianco di Claudia Mocci ci sono familiari, amici, la suocera Anna, Lucrezia, sorella di Alfredo, e il fidanzato Simone Piras: «Mio fratello ha avuto una vita difficile ed è diventato adulto molto presto», racconta Lucrezia. «Per me non è stato semplicemente un fratello, ma anche un padre sempre in prima linea e in aiuto delle persone più fragili». Claudia Mocci non dimenticherà mai l’amore della sua vita. Tra gli aneddoti: «Alfre se l’era presa quando in Parlamento non era passato il decreto Zan. Per lui le persone dovevano vivere libere e in pace. Durante la malattia diceva di voler aprire un chiosco insieme a Lucrezia e Simone che studiano Economia. Come dimenticare poi i caffè che all’ospedale offriva a chi come lui era ricoverato per la chemioterapia: soffriva più per gli altri che per se stesso».

«Per sempre insieme»

Che cosa le manca di suo marito? «Tutto. Con Alfredo avrei voluto invecchiare e costruire una famiglia con figli. Ora non sono sola, mi aiutano i miei, i suoi familiari e amici, ma non è la stessa cosa. Mi ha lasciato insegnamenti importanti. Prima di tutto bontà ed educazione». I parenti non dimenticano: «Il suo monito, già da prima della malattia, era “Post fata resurgo”: dopo la morte mi rialzo. Diceva infatti di essere una fenice che risorge dalle proprie ceneri. È riuscito a vivere e andare avanti nonostante le tante difficoltà che ha dovuto affrontare». Claudia Mocci è circondata dall’affetto dei suoi cari: «Ma per ripartire non so da dove iniziare. L’unica mia certezza è che volevo stare con lui. E lo amo più di prima».

