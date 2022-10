L’ultimo dono di un’anima buona 

Di Roberto Doneddu, scomparso lunedì a 53 anni, rimarrà un ricordo indelebile. Amatissimo dalla sua comunità e nei paesi vicini, il meccanico di Gairo ha lasciato la vita terrena con un ultimo gesto di grandi nobiltà e altruismo. I suoi organi sono stati espiantati e salveranno delle persone in attesa di un trapianto. Non hanno più parole i suoi familiari. Tre fratelli e una sorella, la compagna Simona e i figli Francesco, Melissa e Aurora si stringono nel dolore insieme a parenti e amici.

Caparbio

«Era un grande lavoratore, un bravo ragazzo e amava la campagna – raccontano commossi i fratelli – era conosciuto sia in paese sia in Ogliastra». In tantissimi piangono Roberto, anima buona che grazie alla sua caparbietà era riuscito a diventare un imprenditore stimato. Cordoglio anche sui social network dove lo ricordano tutti come un lavoratore instancabile, socievole, un punto di riferimento, una persona autentica. Il bene verso il prossimo l’ha dimostrato fino all’ultimo con la donazione. Una decisione già presa. «La scelta di donare gli organi era sua – raccontano i familiari – e della sua compagna».

La sua attività portata avanti con impegno e dedizione e l’amore verso la natura. «Roberto aveva una grande passione per le mele e per gli alberi da frutto. Aveva coltivato un meleto, e nel tempo libero, sabato e domenica, al bar preferiva la campagna e passava del tempo insieme alla sua famiglia».

Addio