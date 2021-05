L’ultima scena di Fulghesu 

Uscito di scena, questa volta per sempre. Mario Fulghesu non si esibirà più sul palcoscenico. Non è una sua battuta: l’attore, attivista politico, pilastro del paese museo, è morto ieri a 84 anni.

Chi era

La comunità di San Sperate è in lutto per uno dei protagonisti della rivoluzione del paese museo, iniziata anche da lui con la tinteggiatura di bianco dei muri fianco a fianco a Pinuccio Sciola, l’artista che ha segnato la storia dell’arte sarda. La sua grande passione era il teatro, nel 1966 con Fulghesu nasceva la compagnia “La Maschera”. Tra i riconoscimenti quello del 1976, quando partecipò alla rassegna “Arte e ambiente” della Biennale di Venezia, con l’obiettivo tutelare la lingua, la cultura e la storia della Sardegna. Durante tutta la sua vita il comico, autodidatta di successo, ha portato in scena autori come Plauto, Moliere, Cechov, Grazia Deledda, dando lustro al teatro in lingua sarda con le commedie di Antonio Garau e altri. Memorabili le interpretazioni in “Sa professoressa”, “Canne al vento” e le partecipazioni a film come “Padre e padrone”.

La Maschera

«San Sperate perde un altro maestro della cultura sarda», dicono i componenti della compagnia. «Un amico generoso, sempre con un grande sorriso per tutti, partecipe della vita sociale e culturale in tutte le sue forme. Insieme a Ida Pillitu, sua storica compagna di palcoscenico, ha fatto divertire tutta la Sardegna e non solo. Porteremo avanti la passione per il teatro e l’amore per la cultura in onore del nostro "capo comico"».

«Un esempio»

Giulio Landis di “Antas teatro” non dimentica: «Ho iniziato il mio percorso con Mario, maestro e amico che mi ha trascinato dentro il viaggio teatrale. Ho perso il conto del numero degli spettacoli con lui in tutta la Sardegna. Era un punto di riferimento. Perdiamo una figura che ha segnato la storia della comunità: Mario non era solo teatro e attivista politico di sinistra, ma uno dei protagonisti del paese museo e punto di riferimento per i giovani».

Il Comune

Per il sindaco Enrico Collu «un altro pezzo di San Sperate raggiunge una compagnia che mi immagino, chissà perché, chiassosa e casinista. Non voglio più dire che questi punti di riferimento ci hanno lasciato, perché li vogliamo ricordare come se fossero qui con noi». (l. e.)

