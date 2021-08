Luiu: so di valere già 2,20 

I Quattro Mori sventolano fieri sopra Nairobi grazie a Massimiliano Luiu e al suo splendido argento nel salto in alto conquistato sabato scorso ai campioni mondiali Juniores: nella terra di faticatori che macinano chilometri negli altipiani del Kenya, il saltatore in alto sassarese ha conquistato una medaglia storica nell’appuntamento più importante della sua stagione, grazie alla misura di 2,17 che oltre ad essere il nuovo personale dell’alfiere della Libertas Sassari è anche il nuovo record sardo tra gli Junior.

Annata d’oro

Il 2021 di Luiu è cominciato nella più lieta delle maniere con la vittoria ai campionati italiani indoor, proseguendo all’insegna di costanti passi in avanti: il 16 maggio ha stabilito 2,16 eguagliando il record sardo di categoria di Eugenio Meloni, poi è arrivato il 13 giugno il bis ai Tricolori outdoor nonostante i problemi alla schiena. Il 15 luglio è stata la volta degli Europei a Tallinn ma le cose non sono andate come previsto: l’allievo di Crescenzio Carboni stava bene, ma qualche fastidio di troppo e un pizzico di sfortuna gli hanno impedito di agguantare una finale alla sua portata risultando il primo degli esclusi con la misura di 2,13. «Sicuramente uno smacco ma mi ha dato quella marcia in più per presentarmi ai mondiali con la giusta carica». Sorride Luiu, poco dopo la premiazione mentre osserva emozionato un Kasarani Stadium che gli ha regalato la gioia più grande della sua carriera sino ad ora. «Quasi non ci credo, mi sembra un sogno», rivela con un filo di voce.

Gara perfetta

Quella del sassarese è stata una cavalcata impeccabile, costruita meticolosamente nella sua “tana” allo stadio dei Pini di Sassari, accompagnato dal suo tecnico Crescenzio Carboni che è al suo fianco dall’età di sei anni: 2 metri, 2,06, 2,10, 2,14, ,2,17. Più volte si è trovato in testa a pari merito con il vincitore Yonathan Kapitolnik, facendo sognare l’intera atletica sarda e italiana. «Inizialmente avevo molta ansia», racconta, «era la mia terza esperienza in nazionale e il mio primo mondiale: poi essendo in altura, ci ho impiegato un po’ ad ambientarmi, respirare normalmente non è stato facile ma ho impiegato poco a sciogliermi». Il tempo di studiare i suoi avversari e poi via con decisione verso la conquista del podio. «I primi due salti mi sono serviti per scaldarmi: le gambe erano reattive, stavo bene. Con i se e con i ma non si realizza nulla ma già ora valgo 2,20 devo solo trovare la gara giusta».

Il futuro

Che domani attende il gioviale sassarese? «Spero di entrare in un ente militare, così da rendere la mia passione per l’atletica un lavoro», dichiara. La stagione ormai volge al termine ma nella mente di Luiu non c’è spazio per il riposo. «Tirerò un po’ il fiato in questi giorni poi vorrei fare qualche altra gara per migliorare il 2,17». E per il 2022? «Passerò tra le Promesse e punto a saltare 2,23, crescendo sempre di più. Per raggiungere i prim’attori del salto in alto c’è da migliorare senza adagiarsi sugli allori».

