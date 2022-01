Luigi, il volo lungo una vita 

A 84 anni, Luigi Demurtas è il presidente e socio più anziano dell’Avioclub Ogliastra. La passione per il volo lo accompagna da una vita. Da quando, a causa della guerra, la sua famiglia si era trasferita ad Oristano e gli aeroplani volavano sopra la sua testa, passando per la laguna di Santa Giusta. I suoi occhi da bambino li seguivano affascinati. «Sono cresciuto a Tortolì, mia madre era tortoliese. Nella cittadina ho frequentato le elementari, le medie e il classico. Poi mi sono iscritto in Ingegneria meccanica a Cagliari, dove ho iniziato ad interessarmi seriamente al volo».

Lavoro e volo

Il lavoro d’insegnante presso varie scuole medie ogliastrine e quello alla stazione meteorologica di Capo Bellavista, molto importante perché la meteorologia è una materia necessaria per poter volare, gli hanno permesso di iscriversi alla scuola di volo a Cagliari. «Per imparare il volo “a vela” con un aliante, velivolo meno costoso dell’aeroplano a motore, ho dovuto lasciare la Sardegna e andare vicino a Roma. Sono stato anche negli Stati Uniti, a Detroit dai miei cugini, perché uno di loro possedeva un aeroplano. Dopo varie peripezie mi hanno convertito la licenza di volo in quella americana», racconta.

Aeroporto

Demurtas ha a cuore la questione aeroporto da prima ancora che iniziassero a costruirlo. «Sono stato in amministrazione comunale a Tortolì dal ‘70 al ‘75. Da subito ho fatto presente il mio pensiero sull’impossibilità di sviluppo dell’aerea che avevano scelto per la costruzione dell’aeroporto. – ricorda con amarezza – Nel ‘71 l’equipe di progettisti selezionata dalla Regione aveva indicato un sito ideale a circa 15 chilometri da Tortolì, nel comune di Barisardo. Sfido chiunque a trovare una soluzione migliore». L’ingegnere si riferisce a quando la Regione Sardegna finanziò la costruzione di tre nuovi aeroporti nell’isola, tra i quali uno in Ogliastra. «A Tortolì non sarà mai possibile effettuare il volo strumentale, che prevede l’utilizzo di radioassistenze. Per questo non potranno mai atterrare voli commerciali, ovvero con trasporto di passeggeri o merci», spiega. Quello di cui l’Ogliastra avrebbe bisogno.