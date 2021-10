Luigi, dalla parte dei più deboli 

Sguardo pensieroso e nessun sorriso. È come se stesse riflettendo prima di alzare la voce e dire la sua, un diritto e un dovere a cui, Luigi Cogodi non ha mai rinunciato. Ma attorno al suo viso, che da oggi campeggia in una sala della comunità Il seme, a Santa Giusta, c’è la sintesi delle sue passioni: la politica, la natura, i libri, la cultura e il lavoro. Tra immagini e colori c’è una parte importante della vita dell’avvocato che fu anche deputato, assessore e consigliere regionale: uno dei più battaglieri esponenti della sinistra sarda, al quale la comunità che gestisce la fattoria sociale e artistica “La Hormiguita” ha dedicato un grande murale. Oggi l’inaugurazione e il ricordo: ore 17 a Corte Baccas.

Il politico sardo

“Dalla nostra terra viaggia il tuo pensiero” è un omaggio ma anche un’opera che porta la firma degli artisti Israel Zepeda, Homero Alejandro Gomez, Shkanely Ramos e Giuseppe Maccioni. Il modo per ricordare Luigi Cogodi a sei anni dalla sua morte: un addio improvviso, avvenuto pochi giorni prima che “il rosso per eccellenza”, così lo avevano soprannominato i compagni, potesse festeggiare 72 anni. Un'opera per non dimenticare l'ex assessore regionale e avvocato di fama che ha scritto la storia dell’Autonomia sarda. Colui che tutti ricordano come grande politico ma anche come uomo generoso e combattente, sempre pronto a difendere i più deboli. Colui che durante la sua vita si impegnò per l'urbanistica della Sardegna, per la lotta alla povertà. Fu il leader di tante battaglie studentesche. Cogodi non faceva sconti sulla tutela dell’ambiente e le prime leggi per la salvaguardia delle coste portano la sua firma. «Con la natura aveva un rapporto diretto e fisico - svela l’ex senatore Luciano Uras, ricordando l'amico - Ha fatto di tutto per combattere l’abusivismo costiero, per la rinaturalizzazione delle aree occupate».

L’opera

Il murale occupa un’enorme sala dove oggi si ritroveranno tanti amici di Luigi Cogodi, ma anche parenti, sindaci, ex primi cittadini, senatori e deputati. Nel dipinto si leggono alcune sue frasi celebri e tanti richiami alla sua Isola. C'è l'immagine dello stagno di Cabras e dei suoi pescatori, della Sartiglia di Oristano. Non manca Antonio Gramsci, il suo maestro. «Vogliamo ricordare il suo pensiero, le sue attività contro l'abusivismo - commenta ancora Luciano Uras -. Il murale racconta il senso dell'appartenenza alla propria terra, insieme alla scelta della eco-sostenibilità come alto impegno verso il bene comune».