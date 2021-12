Lui s’impicca, la moglie lo salva  

Ha tentato di suicidarsi, ma la moglie è riuscita a chiamare i soccorsi in tempo. L’uomo, un 59enne di San Sperate, avrebbe cercato di impiccarsi ad un albero nel giardino della sua abitazione. A sopraggiungere poco dopo è stata la moglie, forse tornata prima del previsto, che è riuscita a liberare il coniuge e ha prontamente chiamato i soccorsi. I primi ad arrivare nella via Monastir del paese museo sono stati i carabinieri che hanno proceduto a effettuare il massaggio cardiaco all’uomo ancora privo di conoscenza. Il 59enne alla fine ha ricominciato a respirare e ha ripreso i sensi. Dopo circa venti minuti sarebbero arrivati anche i medici del 118 dal Comune di Monastir che hanno provveduto a portarlo all’ospedale policlinico di Monserrato. Il sansperatino sarebbe ora fuori pericolo di vita grazie alla moglie che è riuscita a chiamare tempestivamente i i soccorsi.

Le reazioni

«Non posso che dispiacermi per il gesto che il nostro compaesano ha tentato di commettere», ha affermato il primo cittadino di San Sperate, «ma sono sollevato perché grazie all’intervento della moglie e dei carabinieri ha avuto salva la vita. A prescindere dalle motivazioni che possano averlo spinto, ha bisogno dell’affetto della comunità che, sono certo, gli sarà vicina in questo momento così complicato. Noi tutti dobbiamo star accanto alla famiglia, nel rispetto di un momento così delicato, naturalmente». Per il sindaco un grazie speciale deve essere destinato proprio ai carabinieri che sono accorsi per primi in soccorso dell’uomo, salvandogli la vita: «Hanno dimostrato ancora una volta di essere vicini ai bisogni del paese, pronti ad intervenire in caso di necessità. Da quanto riferito si capisce che, oltre alla moglie che l’ha trovato e liberato, il loro intervento è stato determinante. Si sono dimostrati attenti e tempestivi nella risoluzione di una situazione estremamente delicata e complessa. Una vita è salva per miracolo, questo è certo».

La ricostruzione

Alla stazione dei carabinieri in via Risorgimento la chiamata della moglie intorno alle 13.30, all’ora di pranzo. Dalla caserma sono corsi in aiuto della donna il comandante della stazione e un collega. Il poco tempo trascorso e il massaggio hanno fatto sì che l’uomo non abbia riscontrato danni a lungo termine dovuti alla mancanza di ossigeno. «Si fa presto a criticare le forze dell’ordine», ha concluso il primo cittadino, «ma spesso possono essere determinanti nel salvare una vita».

