Lui ricoverato, a casa sua si spaccia 

La fila era interminabile. Dalla mattina alla sera. Anche di notte. Clienti, abituali assuntori di droga, che bussavano alla “casa dello spaccio” di via Piero della Francesca per acquistare le dosi di hascisc, di marijuana, di cocaina. Il tutto all’interno di un appartamento di un ignaro pensionato.

Casa occupata

Quest’ultimo, che per problemi di salute è ricoverato in una struttura sanitaria, aveva infatti lasciato le chiavi a un vicino che ne ha approfittato, dandolo in “gestione” a un giovane che ha allestito all’interno una vera e propria base operativa per la vendita degli stupefacenti. Lo hanno scoperto i Falchi della Squadra Mobile che hanno sorpreso con le mani nel sacco il pusher a conclusione di un prolungato e ripetuto appostamento davanti alla palazzina. Nei guai è finito Filippo Atzeni di 21 anni. Colto sul fatto, è stato arrestato e accompagnato nel suo vero appartamento per i domiciliari. Ieri la direttissima: è stato liberato ed è stata disposta la “messa alla prova”. Denunciato a piede libero per concorso anche il vicino.

L’indagine

Il blitz è scattato martedì a conclusione di un’indagine durata giorni. Gli operatori del Gruppo Falchi della Mobile hanno atteso il momento opportuno per intervenire, sapendo esattamente che lo spacciatore era presente nell’appartamento. Nessuna irruzione, via le divise. I poliziotti, fingendosi acquirenti, si sono presentati nella casa, al quarto piano di una palazzina di Mulinu Becciu, che da ore tenevano sotto osservazione.

Il blitz

Hanno bussato, atteso pochi secondi. Poi la porta si è spalancata. È stato il giovane pusher ad aprire. Gli agenti hanno avviato una perquisizione sia personale che dei locali e la droga è saltata fuori in un lampo. Oltre 30,45 grammi di hascisc già suddiviso in 36 dosi e di 22,65 grammi di cocaina in parte suddivisa in dosi e in parte ancora da confezionare. In casa, inoltre, gli investigatori hanno trovato e sequestrato bilancini di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

Le conclusioni

L’attività di indagine ha permesso di scoprire che l’appartamento di via Piero della Francesca apparteneva ad un pensionato che, al momento del blitz, era ricoverato in una struttura sanitaria. L’uomo aveva affidato le chiavi a vicino perché vigilasse sulla casa al fine di evitare che altri potessero impossessarsi dell’immobile popolare. Una possibilità tutt’altro che remota ma data da diversi altri episodi avvenuti in questi mesi in alcune case di edilizia popolare di Cagliari, occupate in un istante mentre i legittimi assegnatari erano costretti a star fuori per diversi giorni. Peccato che la persona scelta dal pensionato per garantirgli la vigilanza durante la sua assenza non fosse affidabile. Tanto che, insieme al 23enne finito in manette, ha pensato bene di trasformare l’abitazione in una nuova base per lo spaccio.

