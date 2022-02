Lui paga, il Comune non vende 

Insieme a tanti altri immobili di proprietà del Comune era stato inserito nel piano delle alienazioni. Forse per via della sua posizione, in viale La Solitudine, e per il prezzo particolarmente vantaggioso, alcune migliaia di euro, il Dazietto, immobile abbandonato e in antichità utilizzato per riscuotere le tasse delle merci che arrivavano in città, aveva subito attirato l’attenzione di alcuni nuoresi. Tra loro anche Francesco Zoroddu, imprenditore agricolo, che aveva partecipato al bando pubblico fatto nel 2016 dal Comune di Nuoro per l’alienazione del bene. Zoroddu, però, dopo il decreto di aggiudicazione definitiva del Comune, da anni non riesce a concludere il passaggio. Ostaggio della burocrazia, costretto a chiedere l’intervento di un legale che ha inviato una diffida all’amministrazione. L’assessora al Patrimonio, Rachele Piras, dichiara: «Domani mattina chiederò agli uffici per capire cosa sia potuto accadere». Insieme al Dazietto, pochi giorni fa, il Comune ha ceduto ad un’associazione di agricoltori anche l’appartamento di piazza Italia.

Vetrina spenta

Francesco Zoroddu aveva immaginato di creare nel vecchio Dazietto una vetrina dei propri prodotti. Formaggi, miele, insaccati. Ma nonostante l’anticipazione versata per partecipare al bando e l’aggiudicazione successiva, da anni aspetta che il Comune proceda con il passaggio di consegne e per versare il saldo. La concessione di quell’immobile al suo aggiudicatario solo poche settimane fa forse averebbe impedito il raid incendiario ai danni dell’ex ufficio Aspal, il locale che il Comune vuole trasformare in officina municipale. I vandali infatti sono passati proprio da dietro il Dazietto per saccheggiare i locali dell’ex Aspal che se fosse stato utilizzato averebbe fatto da presidio.

La battaglia

Impegnata sino a tardi in una lunga riunione in rappresentanza dell’amministrazione, ieri sera l’assessora al Patrimonio, Rachele Piras ha spiegato: «Il Dazietto era inserito nel piano delle alienazioni. Non conosco cosa possa aver rallentato l’iter di assegnazione, domani (oggi ndr ) mattina sarà mia premura, come prima cosa, verificare puntualmente la situazione tramite gli uffici e dare puntualmente risposte». Risposte che anche il legale, Caterina Zoroddu, sollecita: «Questa attesa sta creando danni enormi, più passa tempo più il mio assistito perde reddito e occasioni di lavoro. Abbiamo inviato diverse diffide all’amministrazione, ma risponde sempre che hanno bisogno di tempo. Eppure dal decreto di aggiudicazione definitiva sono passati ormai anni».