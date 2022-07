«L’ufficio è un forno, ora basta»  

«Chiediamo di lavorare senza disagi». La richiesta dei dipendenti degli uffici comunali di via San Lorenzo a Monserrato è unanime. Con le temperature di questo periodo l’efficacia dell’impianto di climatizzazione è essenziale. Ma l’impianto «non funziona da inizio estate. Siamo costretti ad andare in ufficio a temperature insopportabili». Sono un’ottantina le persone all’opera in quei locali: quasi la metà ha scelto lo smart working fino alla soluzione del problema.

Da casa e in presenza

Si tratta di lavoratori fragili per i quali è pericoloso subire il caldo senza che ci sia una fonte di fresco. «Abbiamo chiesto più volte che fosse riparato l’eventuale guasto», dicono alcuni di loro. Non tutti però possono lavorare da casa: «Chi si occupa dello stato civile, del protocollo e dei servizi sociali non può non garantire la propria presenza. Quindi stanno lavorando in condizioni non certo ottimali. La loro salute, già cagionevole, può risentire di queste temperature troppo elevate». Chi invece presta servizio per il settore ragioneria, urbanistica, tecnologico e altri in cui la presenza fisica non è necessaria, può fare smart working.

I sindacati

Nel frattempo i rappresentanti sindacali hanno dato vita a una riunione per decidere il da farsi. «Non appena la Rsu ha inviato al sindaco Tomaso Locci il verbale della riunione, nel quale si comunica che il 13 luglio è in programma un’assemblea dei dipendenti nei parcheggi di via San Lorenzo dalle 8,30 alle 12», sottolineano i lavoratori, «il giorno dopo, cioè stamattina (ieri per chi legge, nda ) ci è arrivata la notizia dell’arrivo di un pezzo che dovrebbe far ripartire l’impianto di climatizzazione. Da un lato siamo speranzosi, dall’altro come San Tommaso: finché non vediamo il condizionatore accendersi e rinfrescare gli uffici non possiamo esser sicuri che il guasto sarà riparato».