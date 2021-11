«L’Ue riconosca l’insularità» 

L'Unione europea deve riconoscere alle sue isole, anche dal punto di vista normativo, quella specificità necessaria per raggiungere gli obiettivi della politica di coesione. Questa la richiesta avanzata ieri, nel corso della conferenza organizzata a Bruxelles su questo tema dalla Regione Sicilia e Comitato europeo delle regioni. Promotori il vicepresidente della Regione siciliana e presidente del gruppo Insularità del Comitato delle Regioni, Gaetano Armao, e l'eurodeputato, vicepresidente del Ppe, Antonio Tajani. «Questo seminario capita nel momento giusto, subito dopo l'approvazione del Senato italiano» del Ddl di iniziativa popolare partito dalla Sardegna, ha ricordato Armao. «Una coesione che è anche fisica non solo finanziaria - ha spiegato il vicepresidente di Forza Italia, Tajani - Il Recovery plan può essere uno strumento per il rilancio di Sicilia e Sardegna».

Essere un'isola, è il ragionamento alla base della proposta di legge, comporta enormi costi aggiuntivi che devono essere compensati in nome della coesione nazionale, con l'obiettivo di rendere uguali i punti di partenza di tutti i cittadini italiani. Uno studi sul problema, realizzato dall'Istituto Bruno Leoni, ha quantificato in circa 5.700 euro pro capite il costo dell'insularità per la Sardegna: circa 9 miliardi di euro l'anno (a fronte di un Pil della regione di circa 20 miliardi di euro). Da qui la richiesta: azzerare gli attuali svantaggi dando l’opportunità ai sardi di competere alla pari con tutti gli altri cittadini italiani.

Un passo alla volta, con la consapevolezza che il traguardo è lontano ma con la forte volontà di tagliarlo. L’approvazione al Senato del disegno di legge che riconosce il principio di insularità nella Costituzione è il primo dei tanti, si spera, momenti storici che si vivranno nelle prossime settimane. Ora quel che il Senato ha approvato deve essere discusso alla Camera e ottenere lo stesso risultato, per poi avere il via libera definitivo sempre dai due rami del Parlamento. Completato l’iter “politico” inizieranno le partite economiche e sociali perché quello che la Costituzione sancirà («La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità») elimini davvero il divario con le altre regioni.

L’obiettivo

Appello all’Ue

«Stesse opportunità»

«I sardi meritano di avere le stesse opportunità e possibilità di tutti i cittadini italiani. Siamo fieri che tutto l'arco costituzionale stia iniziando a riconoscere la nostra specificità - commentano i deputati Dem Andrea Frailis, Gavino Manca, Romina Mura e Andrea Casu – La Sardegna inizia a vedere finalmente riconosciuta la propria peculiarità.Inserire il concetto di insularità nella nostra carta costituzionale è in linea con gli stessi principi su cui si fonda il nostro Stato, e cioè l'idea che vadano rimossi gli ostacoli al pieno sviluppo delle persone, come recita l'articolo 3. Questo dettato vale anche per tutti i sardi, da sempre cittadini costretti a subire la distanza come un ostacolo insormontabile. Chiediamo al Parlamento di fare uno sforzo straordinario: quello che è accaduto oggi in Senato venga replicato agevolmente in tutti gli altri passaggi previsti dalla legge».

«Siamo al lavoro»

«Siamo già al lavoro. Nei giorni scorsi ho visto il comitato promotore e con loro abbiamo fissato un incontro con l’onorevole Giuseppe Brescia, presidente della prima commissione Affari Costituzionali, dove verrà incardinata la proposta di legge, e ci ha garantito il suo impegno – commenta Alberto Manca, deputato 5 Stelle - Tutto il gruppo del Movimento sta lavorando per ottenere il risultato e spero lo stiano facendo anche gli altri onorevoli sardi perché questa è una battaglia che ci deve vedere tutti uniti. Ora auspico che la discussione avvenga in tempi veloci».

«Strada giusta»

Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, guarda avanti: «Il percorso è appena avviato e mi auguro che quanto prima si arrivi a provvedimenti concreti, che la Sardegna attende davvero da troppi anni. La strada va comunque nella giusta direzione. Io, Pietro Pittalis ed Emilio Floris abbiamo già parlato con il capogruppo, Paolo Barelli, che ha assicurato il massimo impegno e sostegno affinché la proposta proceda con celerità e non resti imbrigliata nell'agenda dei lavori dell'Assemblea. Mi auguro che si rinnovi la convergenza dei gruppi parlamentari registrata due giorni fa al Senato».

«Primo passo»

«Ringrazio tutti i nostri senatori che, pur non essendo sardi, hanno sostenuto convintamente la legge votando a favore del ddl costituzionale d'iniziativa popolare per la modifica dell'articolo 119 della Costituzione. Grazie al senatore La Pietra che nel suo mandato si è fatto promotore, tra l'altro, della richiesta della Zona Franca per le Isole Minori, come tutta Fratelli d'Italia, a partire da Giorgia Meloni, per la Sardegna. Questa approvazione è un primo passo e ribadisco che da parte nostra c'è tutta la disponibilità per compiere i passaggi più velocemente possibile. Una dedica al compianto amico Roberto Frongia: padre di questa iniziativa», ha detto Salvatore Deidda, deputato di FlI.

