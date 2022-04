Ludovica fa felice Setzu 

E in futuro? «Ancora non lo sappiamo», rispondono i genitori: «Per ora rimaniamo qua, poi valuteranno cosa succederà col lavoro».

Nei primi tre mesi di vita, dicono gli esperti, un neonato piange in media due o tre ore al giorno. I nuovi nati devono inoltre abituarsi a tante cose, tra cui i ritmi circadiani e soprattutto i nuovi ambienti in cui dovranno vivere. Nel suo caso, per ora, Setzu.

Da qualche giorno il più piccolo paese del Sud Sardegna per popolazione è un po’ meno piccolo: a Setzu, borgo incantato ai piedi della Giara, tre anni dopo l’ultima nascita è arrivato un nuovo fiocco rosa. Il 29 marzo è nata Ludovica. La mamma è Arianna Serra: nata a San Gavino Monreale 22 anni fa, fin da piccola risiede nel comune che, con i suoi 134 abitanti in totale (inclusa la nuova arrivata), è il meno popoloso di tutta la provincia del Sud Sardegna. Il padre, Jordy Musso, è originario dell’Ecuador: è nato nella cittadina di Guayaquil 25 anni fa. È in Italia dal 2009: «Una scelta di vita. Volevo raggiungere mia madre e mia sorella che vivevano già in Sardegna, a Isili». La decisione, presa quando era ancora undicenne, mirava alla ricerca di nuove opportunità e una vita migliore rispetto al Sudamerica: «Mi è andata proprio bene», confida soddisfatto.

La piccola Ludovica, che crescerà bilingue, è nata a Cagliari, nel luogo del primo incontro dei suoi genitori, e ha pesato quasi tre chili: è in salute, mangia, scalcia, sorride, piange, anche se nei primi giorni ha tenuto svegli mamma e papà durante le notti. «Ora si è calmata», affermano.

L’amore

Arianna, dopo aver frequentato il liceo delle Scienze Umane di Isili e aver lavorato nel campo della ristorazione e del turismo, si dedica a tempo pieno alla bimba fino a quando sarà possibile riprendere l’attività lavorativa. Anche Jordy ha esperienza nel settore della ristorazione: dopo tanta gavetta tra hamburger, pizzette e piatti locali, ora lavora tra le sale e le cucine del ristorante “Il Cardellino” di Isili.

Il loro amore è sbocciato come sbocciano talvolta gli amori nel ventunesimo secolo: via social network. Il primo incontro offline al concerto di fine anno nel 2017 a Cagliari. L’inizio del 2018 è stato anche l’inizio della loro vita assieme, e Setzu è sempre stato il loro nido: «Anche se abitavo a Isili – spiega Musso – andavo a Setzu ogni giorno per stare con lei dopo il lavoro».

La comunità

Un amore che ha generato un frutto prezioso per tutta la comunità di Setzu. «Ogni nuova nascita – si rallegrano il sindaco Sandro Palla, il vice sindaco Eugenio Sitzia e le assessore Michelina Serra e Tatiana Pillitu a nome di tutta l’amministrazione – è un evento unico e irripetibile che, dalla singola famiglia, si allarga a tutta la comunità, un dono prezioso che i genitori, in questi anni così complessi, hanno saputo accogliere con fiducia».

L’ arrivo di Ludovica aiuta a compensare la perdita di residenti. «Nel 2022 non ci sono stati decessi», dice il sindaco Palla. L’anno scorso invece ha registrato la scomparsa di tre cittadini: una signora nel mese di gennaio, una nel mese di marzo e nel mese di novembre uno zio della neo mamma, scomparso all’età di 63 anni. Nel 2021 si è celebrato anche un matrimonio: «Evento che mancava da quattro anni», sottolinea il diacono della parrocchia del paese Luigi Cau.

Il paese è abitato fin dall’antichità, come testimoniano le torri nuragiche e le domus de janas, e ha conservato il suo impianto urbanistico tradizionale con le tipiche abitazioni contadine campidanesi, con il portale d'ingresso sul cortile che porta alla tipica lolla. Cosa c’è a Setzu? Un postamat, una connessione wi-fi pubblica, due chiese, un bellissimo borgo. Cosa manca? Non ci sono banche, i carabinieri sono a Barumini, le scuole tra Tuili e Gesturi. Le messe due volte alla settimana (mercoledì e domenica). Prima degli anni ’50 e ’60 del secolo scorso il paese contava 267 residenti. È poi iniziato un processo di spopolamento per lavoro verso le miniere del Sulcis. Dagli anni ’90 l’emigrazione verso il nord Italia. Per la festa di Sant’Ignazio da Laconi, a cui gli abitanti di Setzu sono devotissimi e che si celebra a fine agosto, tanti emigrati rientrano a rendere omaggio al santo e a spendere del tempo nel paese natale con i parenti e vecchi amici.

Vita con la bimba

Tzia Orsola Pala, classe 1927, è la cittadina più anziana del paese e alloggia nella casa di riposo di Tuili. Prima di Ludovica, la più giovane era Beatrice, nata alla fine del 2019: i suoi genitori, intervistati da L’Unione Sarda in occasione della nascita, confidavano la speranza che la bimba cresca e si realizzi a Setzu ripercorrendo le loro orme «perché a Setzu sembra che non ci sia niente, invece c’è tutto».

L’ultimo periodo di gravidanza, oltre alle visite mediche di routine tra Cagliari, Isili e Sanluri, è stato speso da Jordy e Arianna alla ricerca del corredo, del vestiario, delle “attrezzature” come passeggini, culle, fasciatoi, in modo tale da avere tutto a disposizione per il lieto evento. Dopo la nascita della bambina le giornate dei due giovani genitori sono cambiate: «Prima si andava a lavoro – spiegano – e nel tempo libero si usciva, si facevano delle passeggiate, dei viaggi, si vedevano gli amici e si stava in famiglia. Ora stiamo con la piccola. Appena crescerà cominceremo nuovamente a fare tutte le nostre solite attività».

Jordy gode dei permessi per la paternità. Quando lavora non vede l’ora di rientrare a Setzu dalla sua bimba.

I vicini

Visti gli ottimi rapporti di vicinato, ha voluto spendere delle buone parole per il lieto evento anche Sandro Branca, sindaco di Genuri, distante meno di 4 chilometri: «Auguro a Setzu e a noi tutti che questo sia il preludio di un ripopolamento dei nostri meravigliosi borghi». Certo, una rondine non fa primavera. Sicuramente però la bimba appena nata renderà le più allegre e fiorite le giornate di Setzu. Ed è un segno di buon auspicio: c’è un’altra gravidanza in corso, e il paese attende il lieto evento, previsto fra qualche mese.

