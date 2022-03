L’Udc sfiducia Truzzu, maggioranza in bilico 

Alle sette del pomeriggio, a Palazzo Bacaredda, la maggioranza che sostiene Truzzu va in crisi e si spacca su una proposta di debito fuori bilancio dell’assessore Andrea Floris. Il gruppo dell’Udc abbandona l’aula prima del voto e si schiera per un giorno con l’opposizione. Apriti cielo. «Non è un vero fulmine a ciel sereno, un po’ c’era da aspettarselo visti gli ultimi tempi», sospira un consigliere tra i banchi della maggioranza. Alla fine la proposta non passa perché Udc e tutta l’opposizione, uscendo dall’aula, fanno mancare il numero legale (restano in 17, ne sarebbero serviti 18) e costringono il presidente del Consiglio Edoardo Tocco a interrompere la seduta. L’opposizione chiede al sindaco «di fare un passo indietro per la città se davvero non ha più la maggioranza per governare», dice Marco Benucci, capogruppo dei Progressisti, mentre nella maggioranza si apre la resa dei conti. «Per l’Udc e per l’opposizione l’interesse primario della città evidentemente viene molto dopo le questioni personali», accusano i consiglieri di FdI, FI, Psd’az e Riformatori in una nota. Lo scenario che ora si apre resta incerto, di sicuro resta agli atti uno strappo fortissimo che mina gli equilibri in maggioranza e fa irritare il sindaco Paolo Truzzu.

In aula

La spaccatura si consuma su un debito fuori bilancio di 862 euro, relativo a un contenzioso perso dal Comune in una causa del servizio tributi. Ma è evidente che si tratta di un pretesto con cui Aurelio Lai (capogruppo), Antonello Angioni, Roberta Perra e Marcello Piras mandano un messaggio chiaro al sindaco. «Noi abbiamo fiducia nell’operato dell’assessore Floris», si limita a dire Aurelio Lai in aula, «ma non parteciperemo al voto». Qualche settimana fa, sempre in aula era già arrivato un avviso di sfratto a Truzzu da parte dell’Udc: era stato ancora Aurelio Lai, in occasione del voto sul dup, a dire al sindaco che «la fiducia non è infinita». La posizione ufficiale dell’Udc resta quella espressa pochi giorni fa quando annunciando le dimissioni dalla presidenza delle commissioni che controllava chiedeva «un chiarimento all’interno della maggioranza» che passasse attraverso un riequilibrio politico all’interno commissioni (l’Udc infatti è ancora senza rappresentanti in quella Bilancio e in quella Cultura). Ma sono in molti a pensare che dietro lo strappo di ieri ci sia anche la richiesta di quel secondo assessore che il gruppo vorrebbe, al pari degli altri gruppi politici, in virtù della regola “2 consiglieri e 1 assessore”.

Parole di fuoco

A fine serata arriva la nota di fuoco dei consiglieri degli altri gruppi di maggioranza che, ribadendo la fiducia a Truzzu, «condannano gravemente l’episodio» e accusano l’Udc di aver impedito anche «l’approvazione di una delibera che prevedeva le risorse necessarie per la nuova illuminazione in alcuni quartieri». Delibera che si sarebbe dovuta discutere dopo quella sul debito fuori bilancio. Nella maggioranza si aprono così crepe profonde. «Inaccettabile, grave e scorretto è il comportamento di chi non ha cuore i bisogni principali di Cagliari e dei suoi abitanti», dicono ancora i consiglieri di FdI, Fi, Psd’az e Riformatori.