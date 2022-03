L’Udc ricuce, ora la frattura si apre nel Psd’az 

La crisi in maggioranza con l’Udc è ufficialmente chiusa alle 20.15 di ieri. Ma adesso rischia di aprirsene un’altra con una parte del Psd’az. Non si tratta di dichiararlo formalmente, ci sono i fatti a testimoniarlo. Perché il rientro in Consiglio comunale, dopo due settimane di pausa di riflessione per lo strappo dell’Udc, dice che la frattura con il gruppo guidato da Aurelio Lai è ricomposta, ma l’uscita dall’aula dei consiglieri Psd’az Marcello Polastri (ufficialmente per motivi familiari) e Loredana Lai (per quali ragioni?) prima del voto sembra confermare i maldipancia all’interno del gruppo e racconta di una nuova possibile spina nel fianco per sindaco e maggioranza. Il presidente del Consiglio Edoardo Tocco porta in aula la variazione di bilancio da 68mila euro, necessaria per cominciare a risolvere il problema delle molte strade ancora al buio, e il documento passa con i voti dell’opposizione e di tutta la maggioranza, compresi i quattro consiglieri dell’Udc ma senza i due del Psd’az (sì invece del capogruppo Roberto Mura e di Antonella Scarfò).

L’illuminazione

Cagliari di notte è ancora una città tenebrosa, tra le vie (Sonnino, San Benedetto, Azuni, solo per citare le ultime rimaste al buio) e i quartieri in cui non pulsa la movida, dove le insegne al neon lasciano spazio solo a qualche finestra accesa o i guasti temporanei avvolgono nel buio vie e palazzi. «Quello che sta accadendo non è colpa di questa o della precedente amministrazione», dice il sindaco Paolo Truzzu, provando a “chiudere” una rissa verbale scoppiata poco prima tra i consiglieri di maggioranza e opposizione. «La causa è di scelte che difficilmente erano prevedibili: la vecchia amministrazione aveva deciso di rinnovare i punti luce, giusto. Non aveva le risorse per cambiare i cavidotti. Oggi la situazione di molte zone segnate da guasti, che si accendono e spengono, è dovuta proprio a causa dei cavidotti che sono vecchissimi. Per questo motivo stiamo ragionando sulla loro sostituzione ma parallelamente ragioniamo sulla possibilità di un partenariato pubblico-privato, come avviene già in altre realtà, per la gestione dell’illuminazione pubblica», aggiunge.

La querelle

Con la variazione di bilancio l’amministrazione dà avvio all’appalto da 850mila euro per la manutenzione ordinaria (fino a dicembre) e contestualmente a giugno assegnerà una gara da 7,5 milioni per sostituire l’illuminazione in tutto il centro storico, Monte Urpinu, il Poetto e altre zone della città. Nonostante la convergenza di (quasi) tutto il Consiglio, non mancano accuse tra minoranza e maggioranza. Lo scontro si accende sulle parole di Fabrizio Marcello (capogruppo Pd) che rimprovera la maggioranza di «non aver mai effettuato le manutenzioni sull’illuminazione pubblica negli ultimi due anni e mezzo». Accuse respinte al mittente da parte del consigliere di FdI Pierluigi Mannino che, più volte interrotto durante il discorso dal capogruppo del Pd (che poi si scusa a fine seduta), replica che «alzare la voce per sovrastare la mia e impedirmi di parlare e toccare un nervo scoperto era un tipico comportamento fascista». E lì, apriti cielo.