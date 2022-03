L’Udc ricuce, ma la fiducia resta a tempo 

È martedì sera quando Paolo Truzzu riceve a palazzo Bacaredda alcuni rappresentanti della maggioranza e tra loro anche gli irrequieti alleati dell’Udc (c’è solo il capogruppo Aurelio Lai) che due settimane fa hanno fatto “saltare” il banco su un debito fuori bilancio.

Due ore di colloquio per ricomporre la frattura: alla fine, dopo le verifiche avviate dal presidente del consiglio Edoardo Tocco la scorsa settimana, la richiesta di riequilibrare la presenza delle forze politiche dentro le commissioni è stata accolta. L’Udc entra ufficialmente nelle commissioni Bilancio e Cultura e, salvo imprevisti, si riprende la presidenza di Urbanistica (Antonello Angioni), Istruzione (Roberta Perra) e Mobilità (Marcello Piras) che aveva lasciato per protesta. Caso chiuso, quindi? Macché. Vero è che martedì prossimo Edoardo Tocco riporterà tutti in aula, segno che il clima è certamente più sereno e che l’Udc non metterà di nuovo in crisi la maggioranza, ma il gruppo guidato da Aurelio Lai (che oggi si riunisce per valutare la bontà dell’accordo) resta comunque una spina nel fianco per il sindaco e la sua maggioranza.

Gli assessori

Il perché è presto detto: l’Udc rivendica il suo peso politico all’interno della maggioranza e, informalmente, chiede che la composizione della Giunta rispecchi quella del Consiglio. Con 4 consiglieri a Palazzo Bacaredda, al pari di Psd’Az, per esempio, il gruppo chiede un altro assessorato dopo che la scorsa estate è entrato nell’esecutivo Andrea Floris (indicato da Oppi). Se fosse davvero così, ufficialmente non c’è conferma, per Paolo Truzzu sarebbe una bella gatta da pelare. Perché proprio la nomina gli Floris è costata al sindaco l’alleanza della Lega (cacciati prima Paolo Spano, poi Carlo Tack, entrambi del Carroccio), con il consigliere Andrea Piras finito all’opposizione, e adesso un nuovo cambio in Giunta rischia di minare l’equilibrio con le altre forze politiche. Per evitare una nuova frattura, sembra che l’Udc sia intenzionata a chiedere al sindaco di guardare all’interno del suo partito, FdI, che ha cinque rappresentanti (compreso Truzzu): oltre alla delega al bilancio (in capo a Truzzu), ci sono gli assessori Alessio Mereu (alla guida della Mobilità) più i tre senza tessera ma comunque molto vicini al partito del primo cittadino, Alessandro Guarracino (Igiene del suolo), Viviana Lantini, (Politiche sociali) e Maria Dolores Picciau (Cultura). Proprio quest’ultima, almeno attualmente, sembra la meno sacrificabile perché è particolarmente apprezzata anche da una parte dell’Udc.

Le scelte del sindaco