Luci solo sulla strada del cimitero 

A Macomer tante strade del centro abitato sono al buio mentre è illuminata a giorno la via di accesso al nuovo cimitero. Disagi e proteste si intrecciano e sfociano nella polemica politica.

«La cittadina al buio e la campagna illuminata», denuncia il Forum per la Rinascita di Macomer mentre il Comune procede con la sostituzione graduale dei vecchi lampioni con altri tecnologicamente avanzati come succede nella strada campestre che conduce al nuovo cimitero, dove sono stati collocati 50 lampioni a led.

Lo scontro

Il Comune

L’assessora ai Lavori pubblici, Filomena Colleo, spiega: «Stiamo procedendo ad illuminare tutte le strade cittadine, man mano che ci vengono messi a disposizione dei fondi. Nella strada per il nuovo cimitero stiamo completando le opere infrastrutturali». Il Forum rilancia: «Un’amministrazione seria dovrebbe agire secondo criteri di utilità delle opere. Si è invece deciso di illuminare una strada che nessuno mai si sognerà di percorrere di notte, quando il cimitero è chiuso, né in macchina e tanto meno a piedi». Immediata la risposta del sindaco Antonio Succu: «Abbiamo sempre pensato che i nostri defunti meritino la giusta attenzione, così come l’opera cimiteriale che li accoglie. L’illuminazione del viale rappresenta una parte della infrastrutturazione e della valorizzazione di quell’area. Si tratta di una illuminazione tecnologicamente avanzata, a basso consumo, mentre procede il completamento dell’illuminazione cittadina, dopo decenni di cattiva gestione della Gst. L’intervento serve a garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli».

