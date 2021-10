Low cost, prezzi fuori controllo 

Per un viaggio di andata e ritorno a Roma servono oltre 500 euro, come si è accorto chi è costretto a spostarsi per motivi di studio, lavoro o salute. Il record è di Ryanair sulla linea Cagliari-Ciampino: tariffa di 330 euro per un volo di andata venerdì 15 ottobre, ritorno la domenica successiva a 144 euro. Ma non basta, perché bisogna prevedere anche 72 euro (36 a tratta) per imbarcare un bagaglio nella stiva. Si arriva così a 546 euro, un costo oltre quattro volte superiore a quello di un viaggio in regime di continuità territoriale.

Nel frattempo la continuità territoriale resta sospesa: impossibile prenotare un volo con destinazione Fiumicino o Linate dal 15 ottobre in poi. Per aggiornare i canali di vendita on line la compagnia avrà bisogno di qualche giorno, ovviamente dopo l’assegnazione ufficiale delle rotte. I primi biglietti potranno essere acquistati - salvo sorprese - nel weekend, o al più tardi all’inizio della prossima settimana.

L’aggiudicazione non c’è: Ita ha finito di inviare i documenti richiesti dalla Regione (attestati e certificazioni che riguardano alcuni requisiti tecnici), ma la commissione di gara non ha ancora concluso il suo lavoro. Oggi dovrebbe essere il giorno buono.

Nel frattempo non resta che affidarsi alle compagnie low cost, che nelle ultime ore hanno alzato i prezzi sulle tratte più richieste.

Il record

In Parlamento

Intanto il Governo conferma: Ita il decollo di Ita è confermato. Giovedì prossimo Alitalia si fermerà e il giorno successivo è previsto il primo volo della nuova compagnia. Ad assicurarlo è il viceministro dell’Economia Laura Castelli, che ieri ha parlato del piano industriale davanti alle commissioni riunite (Trasporti e Lavori pubblici) di Camera e Senato.

«Ita partirà con 52 aerei e li prenderà da Alitalia attraverso una trattativa diretta, per arrivare a 105 nel 2025. La compagnia potrà avere 175 slot a Linate e 178 a Fiumicino. Si tratta di un sacrificio, soprattutto su Linate, ma dipende dall'andamento del mercato. In relazione alle risorse umane, Ita impiegherà 2.800 persone alla partenza. Il personale potrà essere preso anche da Alitalia ma con nuovi contratti», ha spiegato l’esponente del Governo.

La rete

Per quanto riguarda la rete di collegamenti, «Ita opererà rotte profittevoli, all’inizio saranno 61 per arrivare alla fine del piano industriale a 89. Le sinergie industriali sono una priorità: sono in corso le trattative per individuare un partner di lungo corso. La società raggiungerà 3,3 miliardi di ricavi e 200 milioni di utili nel 2025».

La capitalizzazione

Poi il capitolo economico: Ita potrà essere capitalizzata con 1,35 miliardi, divisi in tre tranche. Per quanto riguarda l’operatività, potrà partecipare alle gare per brand (ieri si è chiusa la prima fase dell’asta, andata deserta) e per le manutenzioni. Ma, come anticipato nei giorni scorsi, non potrà partecipare alla gara per aggiudicarsi Alitalia Loyalty, la società che controlla il programma di fidelizzazione Millemiglia. L’asta non è ancora stata bandita. Non è detto che il controllo dei punti finisca in mano a una compagnia aerea. Potrebbero essere interessate anche altre aziende. C’è però un’ipotesi che circola negli ultimi giorni: il nuovo proprietario potrebbe stringere un accordo con Ita per consentire di utilizzare le miglia sui voli della nuova compagnia statale. Si vedrà.

Stati Uniti

Nel frattempo ieri Ita ha avviato avvia le vendite dei biglietti per i propri voli intercontinentali con destinazione Stati Uniti. Sono previste rotte Roma Fiumicino verso New York Jfk, Miami, Boston e Los Angeles e da Milano Malpensa verso New York Jfk. I primi voli sono previsti il 4 novembre. Ma per ora non riguardano i viaggiatori sardi: senza l’assegnazione del servizio di continuità territoriale è anche impossibile acquistare biglietti multitratta.

