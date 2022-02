Lovato: talento, testa e muscoli d’acciaio 

Matteo Lovato, dopo l'infortunio rimediato a Empoli, sembrava destinato a stare fuori una o due settimane. Ma dopo aver festeggiato i suoi 22 anni nel giorno di San Valentino, si è messo in testa un'idea meravigliosa: recuperare ed esserci contro il Napoli. Missione compiuta. Lovato, come se niente fosse, si è messo in tasca un gigante come Petagna e ha comandato la difesa del Cagliari dal primo all'ultimo secondo senza mezza sbavatura. Punta di diamante del chirurgico mercato di gennaio dei rossoblù. Che ora sognano di poterlo confermare ancora un anno, il prossimo. Naturalmente in Serie A.

Tutti amano Lovato

A Empoli, Mazzarri non riusciva a nascondere la sua preoccupazione: «Se uno come Lovato, una roccia, si ferma, vuol dire che si è fatto davvero male. Speriamo di non perderlo a lungo». Il difensore padovano è rimasto fermo fino a giovedì: poi, in tre giorni, ha completato un incredibile recupero. E Mazzarri non ci ha pensato un attimo, gettandolo nella mischia nell'undici di partenza. Il numero 66 veneto non ha sbagliato un colpo e ha messo insieme numeri mostruosi, migliore in assoluto alle voci conclusioni respinte (5), palloni intercettati (3), passaggi riusciti (35) e possessi guadagnati (10). Aggiungendo forza fisica straripante e la personalità di chi ha le stimmate del futuro campione.

Martello Mazzarri

A gennaio, sul taccuino del direttore sportivo Capozucca, oltre a Goldaniga, c'erano quattro nomi per rinforzare la difesa: il romanista Kumbulla, il milanista Gabbia, il veronese Magnani e, appunto, Lovato. Mazzarri non ha avuto dubbi, puntando sul ragazzo di Monselice. Che, dopo le esperienze con Juric e Gasperini, era quello più pronto per giocare in una linea a tre, che doveva aggredire alta, difendendo uomo contro uomo. Mazzarri ha martellato il ds, giorno dopo giorno, per avere Lovato. Mica facile, perché le richieste non mancavano. Nella scelta finale c'è tanto di Gasperini, che si è fidato della presenza dell'amico Capozucca per mandare il giocatore a crescere nel Cagliari. E quando l’allenatore è stato accontentato, l'ex Dea è stato subito schierato titolare, a Genova, contro la Samp: e fu subito vittoria. Lovato ha saltato, per Covid, solo la gara di Roma (unico ko rossoblù in questo nuovo anno), collezionando tre vittorie e altrettanti pareggi.