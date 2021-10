Lotta contro la morte dopo lo schianto in auto 

Per alcune la strada è stata chiusa al traffico per consentire agli agenti della sezione infortunistica della Municipale di effettuare i rilievi ma soprattutto per consentire i soccorsi ai due giovani. Oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco al lavoro per recuperare i feriti da quel che restava dell’Audi. Da una prima ricostruzione, la vettura viaggiava ad alta velocità. Questo ha certamente contribuito a rendere gravi le conseguenze per lo schianto contro il guardrail. Sul perché il 26enne abbia perso il controllo dell’auto serviranno ulteriori accertamenti ma sarà importante anche la testimonianza del 21enne che si trovava nell’Audi. I due erano diretti in città per incontrare degli amici.

I medici del Brotzu non si sbilanciano e mantengono la prognosi riervata. Il 26enne ha subito molti traumi e lesioni. Una situazione molto complessa con i familiari e amici in grande apprensione. Le immagini dell’incidente hanno fatto pensare da subito a una inevitabile tragedia. L’auto, come emerso dai rilievi effettuati dagli agenti della Polizia locale, è finita ripetutamente contro la barriera laterale. Il motore è schizzato via e tutta la parte sinistra dell’Audi, soprattutto quella anteriore, è stata spazzata via dall’urto con la barriera laterale.

Sono sempre gravissime le condizioni di Maurizio Cocco, 26 anni di Maracalagonis, ricoverato in rianimazione al Brotzu dopo essere rimasto coinvolto nel terribile incidente di sabato verso le 23 sulla Strada statale 195 “rac”, in corrispondenza con il viadotto su accanto al centro commerciale di Santa Gilla: alla guida della sua Audi A3, diretto verso via Roma, è finito contro il guardrail proprio dalla parte del conducente. L’impatto è stato tremendo e la vettura ha perso il motore. Solo ferite lievi per l’amico 21enne, di Sinnai, che viaggiava con lui: ha trascorso una giornata al Policlinico di Monserrato e ieri è stato dimesso. Il suo racconto potrebbe chiarire le esatte cause dell’incidente.

Sono sempre gravissime le condizioni di Maurizio Cocco, 26 anni di Maracalagonis, ricoverato in rianimazione al Brotzu dopo essere rimasto coinvolto nel terribile incidente di sabato verso le 23 sulla Strada statale 195 “rac”, in corrispondenza con il viadotto su accanto al centro commerciale di Santa Gilla: alla guida della sua Audi A3, diretto verso via Roma, è finito contro il guardrail proprio dalla parte del conducente. L’impatto è stato tremendo e la vettura ha perso il motore. Solo ferite lievi per l’amico 21enne, di Sinnai, che viaggiava con lui: ha trascorso una giornata al Policlinico di Monserrato e ieri è stato dimesso. Il suo racconto potrebbe chiarire le esatte cause dell’incidente.

Situazione critica

I medici del Brotzu non si sbilanciano e mantengono la prognosi riervata. Il 26enne ha subito molti traumi e lesioni. Una situazione molto complessa con i familiari e amici in grande apprensione. Le immagini dell’incidente hanno fatto pensare da subito a una inevitabile tragedia. L’auto, come emerso dai rilievi effettuati dagli agenti della Polizia locale, è finita ripetutamente contro la barriera laterale. Il motore è schizzato via e tutta la parte sinistra dell’Audi, soprattutto quella anteriore, è stata spazzata via dall’urto con la barriera laterale.

Alta velocità

Per alcune la strada è stata chiusa al traffico per consentire agli agenti della sezione infortunistica della Municipale di effettuare i rilievi ma soprattutto per consentire i soccorsi ai due giovani. Oltre alle ambulanze del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco al lavoro per recuperare i feriti da quel che restava dell’Audi. Da una prima ricostruzione, la vettura viaggiava ad alta velocità. Questo ha certamente contribuito a rendere gravi le conseguenze per lo schianto contro il guardrail. Sul perché il 26enne abbia perso il controllo dell’auto serviranno ulteriori accertamenti ma sarà importante anche la testimonianza del 21enne che si trovava nell’Audi. I due erano diretti in città per incontrare degli amici.

Il sequestro

Sotto sequestro i resti della vettura. Anche quelli recuperati a distanza dall’ammasso di lamiere, come il motore volato a diversi metri dall’Audi: per fortuna nel momento dell’impatto con il guardrail non c’erano altri mezzi nella strada altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere più gravi con il coinvolgimento di altri veicoli. Ora tutti i pensieri e le attenzioni sono per il 26enne che, con il fondamentale aiuto dei medici del reparto di rianimazione del Brotzu, lotta contro la morte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata