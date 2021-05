Lotta all’omofobia, Mattarella in campo 

Oggi più che mai bisogna «ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e intolleranza e, dunque, riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Parole del presidente della Repubblica che apre di buon ora la Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia con parole chiarissime. Naturalmente Sergio Mattarella nella sua dichiarazione non cita il Ddl Zan che da settimane sta spaccando la maggioranza del governo Draghi su un tema squisitamente politico. Ma tant'è, il dibattito si infiamma immediatamente e a tutti è ormai chiaro che la questione deve essere affrontata in qualche modo dal Parlamento.

Dati allarmanti

Mentre il mondo Lgbt snocciola dati allarmanti sulla crescita degli attacchi omofobi («nell'ultimo anno, durante il periodo Covid, i ricatti e le minacce subiti dalle persone Lgbtsono passati dall'11 al 28%; i casi di mobbing e discriminazioni sul lavoro dal 3 al 15%», spiega Gay Help Line) anche l'Europa prende posizione contro l'intolleranza, dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen al presidente dell'Europarlamento David Sassoli. Ma è il presidente francese Emmanuel Macron a sintetizzare con efficacia un concetto non del tutto digerito in Italia: «Amate chi volete», ha scritto in un tweet. Si riapre così lo scontro sull'ormai famosissimo ddl Zan, con il centrosinistra che ne chiede la rapida e completa approvazione, la Lega che resiste e Forza Italia con posizioni più sfumate dovute alle divisioni interne sul tema. Sullo sfondo la Cei che non è contraria ma chiede modifiche al disegno di legge dando così la linea a parte del mondo cattolico.

Il Ddl Zan

Mattarella d'altronde non poteva essere più chiaro nel suo monito che richiama la politica a tenere alta la guardia contro l'intolleranza e, allo stesso tempo, a ricordare che ci sono valori costituzionali da difendere: «Le attitudini personali e l'orientamento sessuale non possono costituire motivo per aggredire, schernire, negare il rispetto dovuto alla dignità umana. Disprezzo, esclusione nei confronti di ciò che si ritiene diverso da sé, sono una forma di violenza che genera regressione e spinge verso fanatismi inaccettabili». Il primo a reagire è stato il segretario del Pd, Enrico Letta, che ha chiesto al Senato un «impegno concreto» per far approvare subito il ddl Zan. Sulla stessa linea il M5s che chiede «uno scatto di civiltà». In maggioranza si mette di traverso la Lega con Matteo Salvini che ribadisce le posizioni di chiusura del suo partito: «SÌ a una legge che introduca subito pene più severe per chi discrimina, insulta o aggredisce in base a sesso, etnia o religione, come quella presentata da Lega e centrodestra. No a una legge che introduce bavaglio e carcere per le idee (punire chi è contro le adozioni gay o utero in affitto) e vuole portare nelle scuole di bimbi di 5 o 6 anni la teoria gender».

