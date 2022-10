Lotta all’evasione, caccia a 3,7 milioni: via ai pignoramenti   

Nuovi evasori scovati e un ulteriore buco in bilancio - poco più di 3 milioni e 700mila euro accertati negli ultimi mesi - che fa lievitare il fondo vincolato per i crediti non riscossi oltre gli 85 milioni. Multe non pagate, così come le rette per la mensa scolastica, insieme ad altri crediti mai incassati. Ma soprattutto tributi comunali - Tari, Imu e Tasi - che migliaia di quartesi non pagano da anni. Mentre proprio in questi giorni stanno partendo i primi provvedimenti di riscossione coattiva nei confronti dei cittadini che, dopo anni di solleciti e avvisi bonari, non hanno mai iniziato a saldare il debito accumulato nei confronti del Comune.

Gli accertamenti

Il dato è emerso con l’ultima manovra finanziaria approvata dalla Giunta di recente e pronta ad approdare in Consiglio comunale la settimana prossima. Una variazione di bilancio - di oltre 1 milione e 200mila - dove viene evidenziato anche il livello di evasione, partendo dai nuovi accertamenti partiti a fine agosto: 3 milioni e 723mila euro, riferiti alle tasse non versate da centinaia di quartesi che sino a qualche mese fa non risultavano nella banca dati del Comune. Utenze di fatto fantasma, che nel caso della Tari sono state scovate durante l’attività di consegna dei nuovi mastelli con microchip per raccolta dei rifiuti. «E frutto del lavoro di bonifica della banca dati in nostro possesso che gli uffici stanno portando avanti dai primi mesi del nostro insediamento in Municipio», sottolinea il vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna. «Stiamo finalmente facendo emergere una parte importante dell’evasione e dell’elusione che sinora era rimasta nascosta, e questo purtroppo significa che per anni troppi cittadini non hanno pagato regolarmente le tasse».

Il giro di vite

E per cercare di abbattere l’evasione in arretrato ora si passa alla fase della riscossione coattiva, con l’aiuto della società esterna che da tempo supporta il Comune sul fronte tributi, la Maggioli. In questi giorni gli uffici di via Porcu stanno infatti attivando le procedure di pignoramento, ma anche iscrizioni di ipoteche, nei confronti di chi - dopo anni di solleciti - non ha pagato le tasse in arretrato.