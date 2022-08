Lotta al fuoco, si gioca d’anticipo 

Dieci ettari di terreno bonificati prima che gli incendiari, purtroppo sempre molto attivi a Carbonia in questo periodo, possano mettere a rischio persone e edifici. Si è svolta, con successo, ieri mattina, la prima esercitazione di “fuoco controllato” per limitare il rischio incendi nell’area tra via Castelsardo, via del Minatore e via Dalmazia.

L’operazione

Le fiamme sono partite puntuali alle 8 del mattino ma questa volta la mano che ha appiccato il fuoco non era quella dei piromani, bensì quella degli operatori del Corpo Forestale. Un’operazione messa in campo per ridurre il rischio incendi in una delle aree urbane che da sempre desta maggiore preoccupazione per i numerosi roghi che si sviluppano: «Un’ottima sinergia di forze che ha lavorato tutta la mattina per mettere in sicurezza l’area – spiega Silvio Cocco, commissario speciale del Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Iglesias del Corpo Forestale – l’azione messa in campo ha fatto si che il fuoco prescritto interessasse unitamente sterpaglie, evitando alberi e rifiuti presenti nell’area che avrebbero immesso nell’ambiente pericolose diossine». La società Fintecna Spa, proprietaria dell'area, ha acconsentito all'esecuzione dell'attività mentre il Comune, che ha fortemente sollecitato le operazioni, ha provveduto a eseguire le necessarie fasce di contenimento, misura indispensabile per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni: «Siamo soddisfatti di aver avviato questo tipo di collaborazione nella speranza che si rinnovi anche nei prossimi anni. – ha detto i l sindaco Pietro Morittu - In accordo con i vari soggetti, ivi compresa la proprietà dei terreni, auspichiamo che questa esercitazione possa diventare la base per un campo scuola da tenersi proprio in quell’area». In questo modo la bonifica sarebbe periodica.

I volontari

La Forestale ha potuto beneficiare dell'assistenza dell’Agenzia Forestas e delle associazioni di protezione civile Terra Mare e Ser di Carbonia, dei volontari Terraseo e del Gev Villamassargia, congiuntamente alla polizia locale del Comune di Carbonia che monitorava il traffico delle vie limitrofe, pronta ad intervenire per deviare la viabilità qualora il fumo avesse invaso la carreggiata: «La giornata di oggi permette di diminuire sensibilmente il rischio d’incendio – dice Francesco Uda del Ser – se partiranno nuovi roghi interesseranno aree circoscritte». Oltre a consentire la messa in sicurezza dell'area l’operazione ha permette di rafforzare le sinergie operative indispensabili durante l'attività di lotta degli incendi: «Operazioni perfettamente coordinate – afferma Paolo Mei, presidente Protezione civile Terraseo – oltre 100 persone all’opera su un’unica grande esercitazione». Un importante momento di analisi e studio in campo delle dinamiche fisiche del fuoco in ambiente controllato, delle condizioni micrometeorologiche e dello stato dei combustibili, per testare le tecniche di controfuoco e fuoco tattico: «Giornata altamente formativa – afferma Andrea Leoni, Terra Mare – non sarebbe male se tali operazioni si potessero realizzare anche in altre aree che destano preoccupazione per i continui roghi».