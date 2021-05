Lotta agli incendi, alleanza per l’acqua 

Organizzare in largo anticipo la campagna antincendio per non farsi trovare impreparati dall’arrivo della stagione calda e dal rischio di roghi che potrebbero causare danni ingenti all’ambiente e alle tante aziende agricole attive nel territorio comunale di San Gavino. Con questo obiettivo l’assessore comunale alla Protezione civile Libero Lai ha stretto nei giorni scorsi un accordo col Consorzio di bonifica: quest’ultimo renderà disponibili dei punti presa d'acqua della rete irrigua di sua competenza, mettendoli al servizio dei vigili del fuoco e delle associazioni di Protezione civile.

Disponibilità

«Ho fatto una richiesta formale al Consorzio per avere un supporto per la campagna antincendio e ho trovato disponibilità», riferisce l’assessore. Da qui l’importante accordo stipulato da Comune e Consorzio di bonifica.

«Abbiamo indicato quali fossero i punti fondamentali in base alla localizzazione dei più frequenti incendi negli scorsi anni», aggiunge Lai: «Ora sarà cura dell'amministrazione comunale adeguare i raccordi. Comunicheremo le coordinate degli idranti alla direzione generale della protezione civile e dei vigili del fuoco».

I volontari

Come era già avvenuto negli ultimi anni, anche in vista della prossima stagione calda la lotta agli incendi è stata affidata all’associazione Euro 2001, a favore della quale il Comune ha stanziato la somma di 10 mila euro.

L’associazione Euro 2001 ha la propria sede sociale in via Goldoni e offre anche un servizio di primo soccorso con alcune ambulanze. Inoltre, anche in periodo di Covid, l’associazione è stata fondamentale per tutte le opere di sanificazione dell’arredo urbano.

I volontari del sodalizio presieduto da Mirko Guerrini hanno già in passato dato prova di grande capacità professionale e di conoscenza del territorio. Quest’anno metteranno in campo anche una squadra operativa di pronto intervento.

