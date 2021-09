L’ostello a due emigrati di ritorno 

Molto soddisfatto il vice sindaco Salvatore Zito. «Nel 2022 - annuncia - avremo albergo e ristorante aperti al pubblico. L’affidamento per 15 anni permette di lavorare con tranquillità, facendo investimenti seri. È significativo che due giovani lanuseini, di ritorno a Lanusei dopo esperienza e successo all’estero, abbiano deciso di investire nel loro paese. Sono sicuro possano essere una risorsa. Che abbiano voluto aprire a Lanusei, significa che la cittadina sta tornando ad essere attrattiva, con tutta l’attenzione che stiamo dedicando agli attrattori turistici. Per posizione, servizi, vicinanza ad attrattori naturali e non Lanusei è tornata appetibile».

Sono di Lanusei, sono giovani, a oggi lavorano all’estero, esattamente in Francia. Torneranno a casa perché si sono aggiudicati l’ostello, la struttura ricettiva dche il Comune doveva affidare ai privati. Davide Piras e Maria Loddo - con la loro Signimi srls - la gestiranno per i prossimi quindici anni, con particolare riguardo alla buona cucina.

L’obiettivo è partire già dalla prossima stagione turistica con il ristorante e una parte delle camere, poi investire fondi per modernizzare le stanze. Ovviamente dovranno essere risolti i problemi legati alle infiltrazioni e dovranno essere sostituiti gli infissi.

Molto soddisfatto il vice sindaco Salvatore Zito. «Nel 2022 - annuncia - avremo albergo e ristorante aperti al pubblico. L’affidamento per 15 anni permette di lavorare con tranquillità, facendo investimenti seri. È significativo che due giovani lanuseini, di ritorno a Lanusei dopo esperienza e successo all’estero, abbiano deciso di investire nel loro paese. Sono sicuro possano essere una risorsa. Che abbiano voluto aprire a Lanusei, significa che la cittadina sta tornando ad essere attrattiva, con tutta l’attenzione che stiamo dedicando agli attrattori turistici. Per posizione, servizi, vicinanza ad attrattori naturali e non Lanusei è tornata appetibile».

Obiettivo centrato

Dopo svariati tentativi andati a vuoto di dare in gestione la struttura, a causa del Covid e dell’incertezza in cui versava il settore turistico e della ricettività, il 2 agosto scorso sono scaduti i termini per presentare la domanda per aggiudicarsi la struttura. Espletate tutte le procedure del caso, ora l'ostello ha una destinazione. Costruito in vista del Giubileo del 2000, per vent'anni ha sempre lavorato come ostello e, allo scadere del secondo rinnovo della precedente gestione, l’amministrazione ha deciso di indire la gara.

I lavori per renderlo più moderno, accogliente e conforme alle esigenze dei viaggiatori contemporanei, verranno detratti dal canone annuo che i gestori debbono al Comune, fino a un massimo di 90 mila euro.

