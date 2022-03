l’Ossese perde la testa 

Ossese 1

Monastir Kosmoto 2

Ossese (4-4-2) : Cherchi; Ubertazzi (36' st Fancellu), Cocco, Patacchiola, Arca; Madeddu (10' st Gueli), Gadau, Dettori, Sabino (10' st Zinellu); Chelo (16' st Scognamillo), Virdis (30' st Sechi). In panchina Camboni, Sini, Contini, Delrio. Allenatore Manueli (Loriga squalificato).

Monastir (4-4-2): Zanda; Idda, Magnin, Saias, Arzu; Ghiani (22' st Ledda), Savage, Melis, Riep; Fangwa, Anedda (26' st Sylla). In panchina Serra, Angiargia, Mura, Lampis, Pilloni. Allenatore Manunza.

Arbitro: Isu di Cagliari

Reti : 21' st Zinellu, 31' Melis, 43' Sylla.

Note : ammoniti Ubertazzi, Patacchiola, Fancellu, Sylla. Recupero 1'pt - 4'st. Spettatori 400.

Ossi. Al Walter Frau il Monastir, in rimonta, si aggiudica con pieno merito la sfida contro l'Ossese (2-1 il risultato finale), che perde anche il primato in classifica e scivola al terzo posto (cinquantun punti), superato dal Taloro Gavoi (cinquantadue punti) e dalla capolista Ilvamaddalena (cinquantatré punti e una partita da recuperare).

La fatica

I bianconeri, pur ricorrendo al turn over, hanno pagato duramente gli sforzi di Coppa, giocando con poca lucidità. Il Monastir ha disputato invece un'ottima gara in tutti i reparti, sempre pericoloso in avanti, specie col francese Fangwa, anche se è stato il velocissimo Sylla l'autore del gol decisivo finale.

La partita

L'Ossese dopo una fase di studio prende l'iniziativa con tiri di Madeddu (13') e Virdis (22'). Ma è il Monastir a rendersi più pericoloso al 35' con Anedda, che colpisce il palo interno. Al 38' ancora clamorosa azione gol degli ospiti: Fangwa fugge sulla sinistra e conclude, Cherchi para, ribatte a colpo sicuro Anedda, ma Arca respinge quasi sulla linea. Per l'Ossese al 42' Arca (il migliore dei suoi) colpisce l'incrocio su calcio piazzato.

La ripresa

Nel secondo tempo i cambi effettuati nell'Ossese danno i loro frutti. Bianconeri in vantaggio (21') con una bella girata di Dettori, su cross di Zinellu, entrato da qualche minuto. Un gol che li riporta in testa alla classfica. Ma quello degli uomini di Manueli è un fuoco di paglia.

Il ribaltamento

Il Monastir reagisce e perviene al pari (31') con una conclusione di Melis, deviata dalla spalla di Gueli. Gli ospiti insistono, con superbi palleggi, e siglano al 43' la rete partita: ancora una fuga di Fangwa ( sulla destra), appoggio per il nuovo entrato Sylla, che insacca con un'imparabile rasoiata all'angolino. L'Ossese non ha più la forza per imbastire una reazione e agguantare, quanto meno, un pareggio.

La situazione

Finisce 2-1 per il Monastir, ora al settimo posto (quarantaquattro punti), ancora in corsa per un posto nei playoff. Mercoledì l'Ossese ancora in campo, per il ritorno casalingo della gara degli ottavi di Coppa contro il Civitavecchia. All’andata l’incontro si era concluso con il pareggio per uno a uno.

