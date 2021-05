L’Ossese ora può sognare 

Ossese 2

Atletico Uri 1

Ossese (4-4-2) : Cherchi, Zinellu, Fancellu (24’ st Cocco), Valenti, Arca, Dettori (30’ st Saba), Gueli, Sechi, Madeddu, Sabino, Chelo. In panchina Solinas, Foddai, Casu, Muresu, Contini, Pintori, Canu. Allenatore Cossu.

Atletico Uri (3-5-2) : Pittalis, Brizzi (20’ st Uleri), Pinna, Cardone (40’ st Budroni), Ravot, Piga, Tedde, Loru (20’ st Orro), Olmetto, Calaresu, Mura (41’ st Doukar). In panchina Camboni, Daga, Delizos, Fais, Pilo. Allenatore Mura ( Paba squalificato).

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : Madeddu 27’ pt, Mura 14’ st, Gueli 18’ st.

Note : espulso Olmetto, ammoniti Brizzi, Fancellu, Sechi, Dettori, Cocco, Tedde. Recupero 3’ pt - 4’ st.

Ossi. Al Walter Frau l’Ossese riapre il campionato battendo 2-1 la capolista Atletico Uri e portandosi a meno 6 dai giallorossi, che oggi subiscono la prima sconfitta della stagione. Partita nervosa come spesso succede quando la posta in palio è alta. Dopo un inizio guardingo la prima grande occasione è per l'Atletico Uri al 20': lancio lunghissimo di Pinna per Mura, che prova un pallonetto di testa, di pochissimo alto. Reagisce l'Ossese con un bel tiro di Gueli di poco a lato. Al 27’ il vantaggio dell'Ossese, grazie a una splendida girata al volo di sinistro di Madeddu, su cross teso di Fancellu. L'Atletico non ci sta e sfiora il pareggio al 32’ con Calaresu.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con l'Atletico Uri in avanti, che al 6’ colpisce una traversa su un bellissimo calcio di punizione di Tedde. I giallorossi ospiti insistono e pareggiano al 14’: calcio piazzato di Ravot e testa vincente di Mura. Nemmeno il tempo di gioire e l’Ossese si riporta in vantaggio: cross da sinistra di Dettori, uscita a vuoto di Pittalis e Gueli di testa insacca. La partita a questo punto si incattivisce e fioccano gli ammoniti. L'Atletico Uri non impensierisce più i padroni di casa che agiscono di rimessa e addormentano il gioco. Al 46’ espulso Olmetto per doppia ammonizione. Finisce 2-1. Per l'Atletico Uri mercoledì difficile impegno a Nuoro, l’Ossese invece giocherà ancora in casa contro la San Marco Assemini.

