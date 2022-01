L’Ossese batte la prima della classe  

Ossese 1

Ferrini 0

Ossese (4-4-2) : Cherchi, Zinellu, Cocco, Patacchiola Arca; Madeddu, Gueli, Gadau, Sabino, Chelo (23'st Scognamillo), Virdis (20’ st Dettori). In panchina Solinas, Masia, Castigliego, Fancellu, Ubertazzi, Contini, Canu. Allenatore Loriga.

Ferrini (4-4-2) : Galasso, Cuccu (42’ pt Lecca), Bonu, Boi, Mudu (40’ st Mattana), Murgia (40’ st Simoni), Sigismondo, Aresu ( 37’ st F. Argiolas), Dagostino (30’ st Podda), M. Argiolas, Usai. In panchina Marras, Emardu, Atei, Poma. Allenatore Pinna.

Arbitro : Senes di Cagliari.

Reti : al 33'st Zinellu.

Note : recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 500.

Ossi. Al Walter Frau l’Ossese batte di misura la Ferrini, nel big match della 19sima giornata del campionato di Eccellenza. Decide al 33’ della ripresa il laterale difensivo Zinellu, il migliore in campo. I cagliaritani, nonostante la sconfitta, hanno giocato un’ottima gara, dimostrando di meritare il primo posto in classifica. L'Ossese si è dimostrata anche oggi squadra fortissima, che deve solo fare mea culpa per i punti persi nell’avvio di stagione. Partita correttissima e nessun ammonito.

Pronti via

Fin dai primi minuti l’’Ossese cerca di affondare a destra, specie con Zinellu (15’), ma Galasso fa buona guardia. La Ferrini regge bene l’urto ed è proprio dei cagliaritani (32’) l’azione più pericolosa: Matteo Argiolas caracolla a sinistra, mette al centro per Usai, che tira a botta sicura, Cherchi compie il miracolo, subito dopo ancora Usai colpisce un palo clamoroso. Al 45’ anche l’Ossese sfiora il vantaggio con Sabino: il centrocampista si inserisce bene, ma Galasso compie uno splendido intervento. Il primo tempo finisce con un giusto pareggio: 0-0.

La ripresa

La seconda frazione si apre come la prima, con le due squadre attente a non scoprirsi. La Ferrini in avanti è intraprendente con Matteo Argiolas, ma la formazione di Seba Pinna avrebbe potuto fare meglio in alcune ripartenze, soprattutto per imprecisioni nell’ultimo passaggio. Nell’Ossese in attacco si batte bene Chelo. La prima vera occasione del secondo tempo (31’) la costruisce l’Ossese con Zinellu, il cui tiro dal limite (deviato) fa la barba al palo. È il preludio al gol dei padroni di casa che decide la gara: al 33’ il nuovo entrato Dettori lavora un bel pallone sulla sinistra e mette al centro, Zinellu (ancora lui) controlla e mette dentro da 4 metri. La Ferrini reagisce, ma è troppo tardi. Finisce 1-0 per l’Ossese. Ottima direzione della terna arbitrale.

Il punto

Ferrini sempre al primo posto (40 punti), ma l’Ilva è a 4 lunghezze e con due partite in meno. I bianconeri di Loriga balzano al sesto posto (32 punti), a meno 8 dai cagliaritani e con una partita da recuperare.

