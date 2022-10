L’osservatorio rivede le stelle 

All’osservatorio astronomico di monte Armidda si potrà tornare a riveder le stelle. Il 24 ottobre infatti l’Associazione ogliastrina di astronomia riaprirà sia gli spazi esterni sia la cupola ai visitatori. Dopo due anni di chiusura dettati dalla pandemia si torna in piena attività. I soci dell’osservatorio Ferdinando Caliumi, guidati da Carlo Dessì, avevano deciso di chiudere temporaneamente l’osservatorio al pubblico e di non riaprirlo neanche dopo i diversi lockdown per ragioni di sicurezza. I contagi impensierivano non poco l’associazione che oggi cerca di tornare alla normalità.

La scelta

Venerdì scorso il direttivo si è riunito e ha deliberato per la riapertura della struttura pensando però di limitare le prenotazioni. «Dopo oltre due anni di chiusura l’osservatorio riapre alle visite divulgative - hanno spiegato i soci - Considerando che la pandemia non è ancora sconfitta, l'accesso sarà sempre su prenotazione e limitato a un numero massimo di dieci persone. Come è sempre stato le giornate di apertura saranno il lunedì e il venerdì di ogni settimana esclusi i festivi ma se arriveranno molte richieste si può pensare anche a delle aperture straordinarie in altri giorni». Astri, pianeti, stelle saranno nuovamente osservabili da Monte Armidda, punto di vista privilegiato per guardare la volta celeste. «Questo è il periodo ideale - ha commentato Dessì - per osservare Saturno e Giove».

Fenomeno da ammirare

Neanche a farlo apposta il giorno dopo la riapertura, il 25 ottobre, ci sarà una eclissi di sole parziale, che verrà fatta osservare in totale sicurezza. Una bella occasione proposta dalla natura per inaugurare la stagione 2022 - 23 del Ferdinando Caliumi. «Posizioneremo dei telescopi all’esterno dell’osservatorio, dotati di filtri solari – ha detto ancora Dessì – e avremo a disposizione anche occhialini idonei per l’osservazione dell’evento, è sempre raccomandabile non guardare l’eclissi a occhio nudo».