L’ospedale solleva bandiera bianca 

«Se portate i pazienti qui, per favore portate anche i medici per curarli o operarli. Noi non ce la facciamo più»: agli sgoccioli di una estate terribile per la sanità gallurese, l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia solleva bandiera bianca. I primari fanno sapere che sta diventando quasi impossibile prendere in carico persone che arrivano dall’Alta Gallura (a Tempio la situazione è drammatica), da La Maddalena, da Ozieri e anche dal San Francesco di Nuoro. L’ospedale di Olbia è diventato il polo sanitario del nord est e senza gli strumenti per esserlo. L’ultimo regalo è stato la chiusura per Centro Trasfusionale del Paolo Dettori di Tempio, tutta l’attività è stata dirottata su Olbia. Basti pensare che l’Avis di Sassari ormai opera per l’attività della raccolta di sangue in Gallura direttamente e d esclusivamente con il Giovanni Paolo II. La Asl, tra l’altro, ha aperto una verifica interna sulla tempistica dei lavori di riqualificazione del Centro Trasfusionale di Tempio. Un problema dietro l’altro, che, però, stanno facendo saltare il banco.

Insulti sui social

Il personale medico e chi lavora negli ospedali galluresi, viene preso di mira sui social con post di fuoco, se non insulti. Persone che raccontano di restare ore in attesa prima di essere visitate in Pronto Soccorso e negli altri reparti. I turisti denunciano il mancato filtro della medicina territoriale e tutto finisce al Giovanni Paolo II. La tensione sta salendo alle stelle.

E le cose peggiorano se si pensa che il Mater Olbia, presidio che garantisce prestazioni fondamentali in convenzione, è investito da una situazione di incertezza per i mancati pagamenti da parte della Regione. Fatto denunciato dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. La direzione del Mater ha dovuto inviare una lettera per tranquillizzare i dipendenti, a conferma della dura presa di posizione del primo cittadino.

«Dobbiamo lottare»