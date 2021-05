L’ospedale respira: in arrivo nuovi medici 

È roseo il futuro dell'ospedale San Giuseppe Calasanzio: le buone notizie riguardano, in particolare, il fronte personale che, tra le altre cose, migliorerà la situazione del Cup. Le rassicurazioni sono arrivate da Sergio Marracini, direttore di presidio ospedaliero unico di area omogenea, che, insieme al direttore di chirurgia Raffaele Sechi, ha incontrato i membri della commissione Sanità della Comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo. «In questo periodo di pandemia», ha detto Marracini, «il San Giuseppe è stato forte: speriamo di uscire da questa situazione in estate, così da utilizzare il presidio nel modo migliore».

L’annuncio

Il direttore ha espresso soddisfazione anche dal punto di vista del piano vaccinale che prosegue molto più in fretta che in altre zone. «Sono in corso due concorsi», ha detto Sechi, «che porteranno nuovi assunti nella Medicina e nella Chirurgia di questo presidio: non c'è nessuna intenzione di ridurre l'attività dei piccoli ospedali». Rifilessioni anche sul tema delle file al ticket e al Cup. «La carenza di personale», ha detto il presidente della commissione Samuele Gaviano, «ci fa temere per una chiusura che a volte sembra imminente, non vogliamo scontri ma vogliamo capire quali sono i tempi per ritornare a regime».

La situazione

Perché questo avvenga, secondo le stime fatte dal comitato, servirebbero almeno dieci dirigenti medici da indirizzare in Pronto soccorso, in Medicina e in Chirurgia dove c'è un solo medico e il responsabile che è diviso tra Isili e Muravera. Anche in direzione sanitaria Sergio Laconi è rimasto da solo. «Dopo anni di confronto», ha detto Luigi Pisci, «la situazione è sempre la stessa, tante scelte hanno influito in maniera pesante sui servizi, chiediamo la pianificazione adesso, non si può solo tamponare ma bisogna riflettere a lungo termine».

I problemi

L'operatività dell’ospedale ha sopportato il carico di una pandemia che ha provocato anche la chiusura della Medicina. L'emergenza è rientrata e, nel giro di poco tempo, l'unità operativa è diventata un supporto fondamentale, accogliendo in malati meno gravi da diverse parti dell'Isola. «Bisogna iniziare a dare segnali», ha detto il sindaco Luca Pilia, «e dare così respiro agli operatori: da tanto tempo si parla di week surgery, si cominci a fare qualcosa». Intanto è stata accolta la richiesta di una hub ad Isili, per i prossimi giorni si attende l'accreditamento. Novità anche sul fronte prelievi. «A breve», ha detto Laconi, «potremo superare la fase delle prenotazioni: avremo due postazioni e due infermiere per abbattere le liste d'attesa».

