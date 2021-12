L’ospedale perde ancora pezzi 

La cronicizzazione della carenza di personale non sta risparmiando nessuna delle realtà presenti all'ospedale del Sarcidano Barbagia di Seulo. Dopo il Pronto soccorso ridotto all'osso con un solo medico in organico, supportato dai colleghi del 118, che riesce a coprire solo le ore diurne con grosse difficoltà nel fine settimana, il problema si sta diffondendo a macchia d'olio. È ormai nota la condizione di difficoltà in cui si trova la Chirurgia, il reparto, seppure ristrutturato e all'avanguardia, è chiuso, il blocco operatorio, un'eccellenza del settore, non è sfruttato al massimo del suo potenziale. In organico sono rimasti due chirurghi, uno dei quali, il primario, è responsabile anche del reparto del San Marcellino di Muravera. Qui ci sono solo due chirurghi, il reparto è chiuso, si fanno piccoli interventi alcune volte a settimana ma le sale operatorie, appena ristrutturate, non vengono sfruttate al massimo del loro potenziale. Problemi anche in Medicina con il reparto che ha continuato a lavorare a ritmi elevati anche quando il personale non era sufficiente. I rinforzi sono arrivati dal Pronto soccorso così da consentire il ricovero dei pazienti no Covid e dare respiro agli ospedali dei centri cittadini. Ma la coperta è troppo piccola e quando si tenta di coprire da una parte se ne scopre un'altra.

Questa nuova defezione potrebbe compromettere la copertura della guardia notturna e dei fine settimana. «I servizi non possono essere bloccati da una cessazione di un rapporto di lavoro», commenta il sindaco Luca Pilia, «troppo spesso in varie occasioni sono stati interrotti da un pensionamento o un trasferimento».

Un nuovo colpo per l'ospedale San Giuseppe Calasanzio. Presto il piccolo presidio perderà un'altra unità operativa, questa volta nel reparto di Radiologia. Il tecnico sanitario di radiologia medica ha vinto un concorso a tempo indeterminato per la Asl di Oristano: nei giorni scorsi avrebbe fatto domanda per continuare a svolgere il suo servizio al San Giuseppe ma la sua richiesta non è stata presa in considerazione. Pertanto presto anche la radiologia perderà un professionista, in organico resteranno in 4 di cui una con la Legge 104, dunque con un orario contratto.

La denuncia

I problemi

Le proteste

Da anni la vertenza sull'emergenza San Giuseppe riempie le cronache dcreando sfiducia e scoramento negli stessi utenti. Il territorio negli anni ha creato un fronte con il Comitato sanità bene comune e gli amministratori ma le richieste, le soluzioni proposte sono restate lettera morta per chi dalla Regione ai vertici aziendali, avrebbe potuto invertire la rotta. «Vogliamo che l'azienda», conclude Pilia, «risolva il problema in tempi brevi: la Radiologia è un servizio fondamentale per i nostri cittadini».

