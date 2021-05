L’ospedale dei facenti funzioni 

Su tredici reparti soltanto quattro hanno il primario. Il Nostra Signora della Mercede di Lanusei è un ospedale con nove direttori facenti funzioni. La mission del commissario straordinario, Ugo Stochino, 67 anni, è quella di reclutare personale, a tutti i livelli. Il presidio dell’Asl è un vascello a corto di medici e la tarantella dell’autonomia, le cui condizioni sono ancora tutte da mettere nero su bianco, congela ogni prospettiva anche sotto il profilo delle nomine. Tecnicamente, dai prossimi mesi, la nomina dei direttori potrebbe diventare un affare interno, come avveniva in passato, ma al momento resta un onere riservato ad Ats. Attualmente l’unico concorso per la nomina di un nuovo primario riguarda il reparto di Rianimazione e Anestesia.

Quadro generale

Diciotto medici ambiscono alla carica di primario del reparto di Rianimazione. Si candidano al concorso promosso da Ats per colmare un vuoto nella casella dirigenziale del dipartimento, attualmente affidato al responsabile facente funzioni Francesco Loddo, 39 anni, di Ilbono. Tra i 18 ammessi alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale (rinnovabile), Loddo è l’unico ogliastrino, oltre a essere il più giovane dei candidati. Il vincitore del concorso sarà il quinto direttore di reparto al Nostra Signora della Mercede. Attualmente sono quattro i responsabili: Carlo Balloi (Cardiologia), Francesco Noli (Farmacia), Bruno Contu (Dialisi) e Luigi Soddu, (Ortopedia). Tutte le altre aree, compresa la direzione sanitaria (affidata a Luigi Ferrai), sono guidate da direttori facenti funzioni con incarico: Marco Dei (Ginecologia), Maria Luisa Carcangiu (Pronto soccorso), Rita Mulas (Laboratorio), Giampietro Gusai (Chirurgia), Raffaela Ferrai (Medicina), Ignazio Contu (Pediatria) e Alfredo Deidda (Riabilitazione). Nei giorni scorsi Ats ha puntellato il Centro di salute mentale nominando ad interim Antonello Demontis.

Il commissario

Benché sia a corto di primari (e di medici), l’ospedale assicura tutti i servizi. A sostenerlo è il commissario Stochino, in carica dallo scorso gennaio: «Come Asl di Lanusei stiamo garantendo tutti i servizi e alcuni reparti, sebbene senza primario, sono delle vere eccellenze. Rispetto ad altre Asl stiamo vivendo discretamente. Siamo tuttavia consapevoli che manchino medici, diventati sempre più rari ma questo è un problema diffuso su tutto il territorio nazionale».

