L’ospedale aspetta il reparto di geriatria per il rilancio 

Non solo paure per il futuro dell’ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili: la bozza dell’atto aziendale della Asl serba qualche spunto positivo come quella dell’apertura di un nuovo reparto di geriatria e lungo degenza. Pertanto se il documento verrà approvato ci potrebbe essere l’accordo con l'Università di Cagliari per portare nell’area sanitaria del Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta un importante servizio. «Sarebbe un passo storico - ha detto il presidente del distretto e sindaco di Mandas Umberto Oppus – che garantirebbe la presenza di un servizio rispondente alle esigenze non solo del territorio ma dell'intera Sardegna».

Non solo paure per il futuro dell’ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili: la bozza dell’atto aziendale della Asl serba qualche spunto positivo come quella dell’apertura di un nuovo reparto di geriatria e lungo degenza. Pertanto se il documento verrà approvato ci potrebbe essere l’accordo con l'Università di Cagliari per portare nell’area sanitaria del Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta un importante servizio. «Sarebbe un passo storico - ha detto il presidente del distretto e sindaco di Mandas Umberto Oppus – che garantirebbe la presenza di un servizio rispondente alle esigenze non solo del territorio ma dell'intera Sardegna».

Nuovo reparto

Dopo anni di ridimensionamenti e di chiusura l’apertura di un nuovo reparto offrirebbe nuove opportunità per il futuro con un supporto importante da parte dell’università. «C’è soddisfazione rispetto a questa programmazione -ha aggiunto Oppus – rispetto a quanto abbiamo chiesto stanno cominciando ad arrivare le risposte che ci si aspetta, seppure servono anche quelle rispetto alle cose ordinarie». Un miglioramento quello previsto nella bozza dell’atto aziendale che avrebbe delle ricadute positive sull’attività del reparto di medicina che spesso si trova a dover gestire pazienti per mesi.

I sindaci

«Sicuramente – ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia – fra le tante cose scritte nella bozza dell’atto ci sono anche delle proposte positive, un reparto di lungodegenza consentirà di arginare ricoveri lunghi e impropri nel reparto di medicina, si tratta di un servizio di cui il territorio ha bisogno». Questa possibilità non ha trovato resistenze da parte di nessuno degli amministratori della zona. «Per noi sarebbe l’ideale - ha detto il sindaco di Gergei Rossano Zedda – un giusta scelta che attraverso percorsi igienici e terapeutici potrà sicuramente ritardare i processi di invecchiamento della nostra popolazione». «Accogliamo come positivo questo progetto – afferma Giovanni Daga, primo cittadino di Nuragus – speriamo che per l’ospedale san Giuseppe sia solo l’inizio di una serie di interventi di apertura». La prospettiva dell’avvio di un nuovo reparto crea entusiasmo, ma restano i problemi. «La situazione però al netto di questo - ha aggiunto Daga – resta drammatica, se ci fosse la volontà il presidio potrebbe diventare il San Giuseppe è diventata una scatola quasi vuota o comunque priva di tanti servizi. «Certamente - ha aggiunto Eugenio Lai, sindaco di Escolca e consigliere regionale di minoranza – è un passo importante che riqualifica l’offerta dell’ospedale ma che non risolve problemi cronici come il pronto soccorso».

I vecchi problemi

La bozza dell’atto aziendale ha dunque riportato a galla vecchie e nuove criticità che restano comunque il cruccio più grande dei sindaci e dei cittadini, oltre la chiusura notturna del pronto soccorso, quello della mancanza di medici che ha ripercussioni su diversi fronti. «Difficile esprimersi sull’atto in maniera positiva - ammette il sindaco di Esterzili Renato Melis, vice presidente del distretto – siamo stati messi da parte in fase di preparazione, inoltre andrebbe rivista l’organizzazione del distretto: non è adeguata alle esigenze del territorio che non è omogeneo e ha bisogno di azioni diverse. Sicuramente possiamo affermare che qualsiasi proposta e tentativo di aggiungere servizi all’ospedale, agli ambulatori va bene».

