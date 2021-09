Los Migueles, che colpo” 

Nel World Padel Tour a Cagliari arriva la prima sorpresa ed è un colpo a sensazione. I due Miguel, Lamperti e Yanguas, compiono l’impresa e, dopo oltre due ore e mezza di gioco con doppio tie-break, eliminano al debutto Fernando Belasteguín (campione assoluto della disciplina e vincitore l’anno scorso) e Sanyo Gutiérrez, ribaltando più volte un incontro appassionante chiuso 3-6 7-6(4) 7-6(4) fra gli applausi dei tanti tifosi presenti sugli spalti del campo centrale. Al Tennis Club Cagliari lo spettacolo del Sardegna Open 2021 prosegue oggi coi quarti, per l’inizio degli scontri diretti fra le teste di serie.

Il programma

Anche oggi Lamperti e Yanguas chiuderanno la giornata: saranno i protagonisti dell’ultimo match, contro Ruiz-Stupaczuk. I big al numero 1 del tabellone maschile, Alejandro Galán e Juan Lebrón, dopo aver passato gli ottavi battendo 7-5 6-3 Moya Sos-Chillarón, nel pomeriggio avranno la partita più interessante di giornata fra gli uomini, contro Paquito Navarro e Martín Di Nenno. Pablo Lima e Agustín Tapia, coppia numero 3 nel tabellone, hanno avuto la meglio in un altro gran duello: 140’ per vincere 7-6(5) 4-6 7-6(2) su Campagnolo-Bergamini, oggi sfidano Gonzalo Rubio e Iván Ramírez del Campo (vincitori sulle teste di serie n. 7, Sanchez-Capra). Completa il quadro González-Rico contro Chingotto-Tello, questi ultimi avanzati ieri per l’infortunio del rivale Botello.

Il via con le donne

I quarti di finale oggi iniziano alle 9.30 col tabellone femminile, ieri senza sorprese. L’incontro iniziale vedrà Gemma Triay e Alejandra Salazar contro Marta Ortega e Marta Marrero: le prime sono le teste di serie numero 1, ieri si sono qualificate in tre set (4-6 6-0 6-2 su Virseda-Martínez). Facile vittoria invece per Ari Sánchez e Paula Josemaría (6-3 6-0 su Carnicero-Reiter), in tarda mattinata sono attese sul centrale contro Delfina Brea e Tamara Icardo. Lucía Sainz (l’anno scorso vinse in coppia con Triay) e Beatriz González affrontano Aranzazu Osoro e Victoria Iglesias, Virginia Riera e Patricia Llaguno sfidano le gemelle Alayeto, l’altra coppia femminile che è dovuta ricorrere al 3° set per passare.

