L’orto botanico ai piedi del castello  

«Quando i bambini della scuola primaria mi hanno donato i soldini che avevano raccolto per la gita di fine anno che il Covid-19 ha annullato, la commozione è stata tanta quanto la spinta per accelerare la nascita del Giardino di Poppi». Inizia così il racconto di una giovane naturalista di Sardara, Alessandra Caddeo, 34 anni, con il sogno di realizzare nell’area termale di Santa Mariaquas, ai piedi del castello di Monreale, uno spazio verde attrezzato per quella che ritiene una missione: «Il rispetto dell'ambiente e la protezioni di specie botaniche in estinzione nel Medio Campidano».

Il progetto

« Grazie ai miei studi naturalistici - racconta Caddeo - e ancora di più in seguito alla collaborazione con l’Orto botanico di Cagliari, ho scoperto quanto gli studenti che visitano la struttura siano affascinati dalla curiosità che Madre Natura custodisce. È nata così l’idea di un orto botanico nel mio paese, in un’area di pregio ambientale, oltre che turistica». Il passaggio da un semplice pensiero ad un fatto concreto, lo scorso anno, in piena pandemia: «Durante il lockdown, ho capito l’importanza di trascorrere del tempo a stretto contatto con la natura». Detto, fatto. Un pezzo di terra incolto, ai piedi del castello medioevale, è apparsa subito un’ottima occasione di tutela delle biodiversità dell’Isola, in particolare delle peculiarità del Campidano.

La didattica

« Alla scelta del luogo - prosegue Caddeo - ha contribuito la presenza di vegetali in pericolo di estinzione. Molti crescono in mezzo alla macchia mediterranea che copre le colline del Monreale, a poca distanza dalle terme romane. In particolare mi riferisco ad una ginestra, ad una quercia e alle tantissime orchidee selvatiche». Un paesaggio, fino ad oggi sfruttato a scopi turistici, si arricchisce ora di uno spazio verde per visite guidate e laboratori didattici di educazione ambientale rivolti al mondo della scuola. «La mia esperienza con i ragazzi è stata determinante per capire quanto si impara, a contatto con l’oggetto di studio, col racconto e col gioco. Non solo alunni, ma anche famiglie e turisti».

L’appello

L’obiettivo è creare percorsi tematici di carattere ambientale, culturale e ricreativo, visitabili autonomamente o accompagnati da una guida esperta. Tutto questo avrà un costo ma l’entusiasmo della giovane botanica non viene meno. «In un primo momento ho pensato di fare tutto da sola e far pagare la visita. L’appello per un aiuto mi ha fatto cambiare idea. C’è chi è pronto a sostenermi anche con la donazione di un albero. Le mamme mi hanno consegnato la busta con il fondo cassa per la gita, non può essere un gesto ignorato: il resto si vedrà».

Il Comune

«Valorizzare il territorio - dice l’assessore all’Ambiente Andrea Caddeo - e rispettare la natura sono iniziative che vanno incoraggiate. Quando sono i nostri giovani a farsi avanti, con impegno ammirevole, le azioni promosse vanno sostenute. In questo caso, un tassello in più ai fini turistici e tutela dell’ambiente».

