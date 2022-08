Lorighittas, rapiti da orecchini di gusto 

Sua maestà “sas lorighittas”. Il paese del Monte Arci si veste nuovamente a festa sabato e domenica e, dopo due anni di interruzione, celebra la sua ricchezza alimentare d’eccellenza. Un prodotto di nicchia che identifica la comunità, contribuendo anche a creare economia e diverse opportunità occupazionali, con la realizzazione belle realtà imprenditoriali. Non a caso, le lorighittas fanno parte dei 184 prodotti tradizionali della Sardegna riconosciuti ufficialmente nell’Isola.

L’eccellenza

Sono una pasta fresca fatta a mano, che prende il nome dalla sua preparazione. Le brave ed esperte massaie del paese attorcigliano tra le dita un doppio filo di pasta fino a creare una treccina chiusa a formare un anello, che in sardo si dice loriga. Ecco allora lo sforzo ammirevole, in una piccola realtà come quella di Morgongiori, da parte delle diverse amministrazioni comunali che si sono succedute sino all’attuale guidata dal sindaco Paolo Pistis, lungimiranti nell’investire sempre adeguate risorse per valorizzare le lorighittas e il paese. Un lavoro di promozione che tutti riconoscono in particolare allo storico primo cittadino Renzo Ibba, che ha concluso da poco il suo lungo impegno amministrativo. «Oggi siamo conosciuti dappertutto – afferma soddisfatto Ibba- e questo non può che inorgoglirci».

Il programma

Alla sagra, la numero 26, si uniscono inoltre diverse manifestazioni di supporto. La degustazione della pasta tipica a forma di orecchino a beneficio di tutti i partecipanti sarà domenica alle 19.30 e si inserisce in un programma ricco di iniziative. Anche quest’anno ci sarà una tappa del festival Dromos con un concerto di grande suggestione in uno dei luoghi più magici della Sardegna intera: di fronte all’ingresso della misteriosa cornice di “Scaba ‘e Cresia”, il pozzo sacro scavato nella roccia. Si parte sabato alle 18 (museo arte tessile, visitabile sino alle 21 nel centro storico), con l’inaugurazione della mostra del tappeto e dell’arazzo. Seguirà alle 21 nel tempio ipogeico il concerto di “Antonello Salis & Friends”, con Elena Ledda, Cuncordu e Tenore di Orosei, Luigi Lai. Domenica, alle 18 apertura sagra e sfilata dei gruppi folk Santa Mariaquas Sardara, Franciscu Lai Laconi, San Simmaco Simaxis e una rappresentanza locale, accompagnata dalle launeddas del Sinis e dalla fisarmonica di Gianfranco Massa. La due giorni sarà conclusa alle 22 dallo spettacolo musicale di Giuliano Marongiu.