L’opposizione in Pronto soccorso 

I malati sono dappertutto nel Pronto soccorso di Sassari. L’affollamento è nel triage, dove si assegna il codice per la priorità del trattamento. È all’interno, con i pazienti in attesa negli ambulatori o nelle stanzette, nei corridoi. In piedi con la flebo, seduti o in barella. «È così ogni giorno, anzi oggi è abbastanza tranquillo», fa notare la referente della struttura Maria Piera Ruggiu durante la visita dei parlamentari e dei consiglieri regionali d’opposizione. «Qui vengono da ogni parte del centro-nord dell’Isola, compreso il Nuorese» ha riferito ai consiglieri Gianfranco Ganau, Antonio Piu, Gianfranco Satta e Desirè Manca. In visita nell’area “pulita’’, divisa da quella “sporca’’ destinata ai positivi. Ieri erano 24 e sono stati di recente anche 40.

L’incontro

C’è stato un incontro con il direttore generale dell’Aou Antonio Lorenzo Spano e il direttore sanitario Franco Bandiera. C’erano anche i parlamentari Ettore Licheri, Mario Perantoni e Gavino Manca. «Conoscete la situazione», ha detto Spano. «È esattamente quella descritta dai mezzi di informazione. Questo Pronto soccorso è l’unico del territorio. Ozieri e Alghero non riescono a sopperire e le maggiori patologie del centro-nord Sardegna si concentrano qui».

Tutto è peggiorato con il Covid. «Siamo l’unica struttura per positivi», è stato spiegato. «O lo siamo stati almeno fino al recente passato, perché è stato attivato qualche posto letto a Olbia e Nuoro. Dobbiamo riconoscere che qui è stato fatto anche l’impossibile» ha concluso Spano: «Non abbiamo avuto la fila delle ambulanze qui fuori». Una media di 145 utenti al giorno, un organico di 20 medici (ma ci sono stati anche 8 di loro fuori per Covid), 42 infermieri e 20 Oss. Sarebbe sufficiente in condizioni ordinarie, non straordinarie. Il problema, per una volta, non sono i soldi. Mancano e mancheranno medici e specialisti, ma quello è un discorso più ampio. Intanto è emergenza. «Da un anno abbiamo sospeso le ferie» ha affermato Maria Piera Ruggiu: «Il personale è al limite».

Sopralluoghi in Gallura