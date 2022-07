L’opposizione diventa movimento 

«Avevamo già annunciato nei giorni successivi alle elezioni la nostra intenzione di non disperdere il prezioso lavoro fatto in campagna elettorale, durante la quale il nostro gruppo di candidati e candidate si è consolidato su valori e obiettivi molto definiti e condivisi, e abbiamo deciso di dare una veste ufficiale a quello che, nelle nostre intenzioni, vuole essere un movimento civico di ampio respiro, aperto alla società civile, senza steccati ideologici o barriere di altro tipo che non siano la condivisione dei stessi nostri valori, con in mente sempre chiaro l’obiettivo primario del bene comune», precisa Melis.

Progetto Comune per Lanusei diventa un movimento civico e si costituisce in associazione. Il gruppo che costituiva la lista uscita sconfitta per una manciata di voti alle ultime elezioni comunali, ha deciso di non limitare il proprio impegno alla rappresentanza in consiglio comunale, grazie ai cinque rappresentanti di minoranza (Marco Melis, Nadir Congiu, Michela Tegas, Bettina Pisanu e Nicola Cantalupo), ma di rilanciare l'azione politica attraverso la costituzione di un'associazione politico-culturale che si chiamerà “Progetto Comune. Cambiare, insieme. Movimento civico”. L'assemblea costitutiva si è tenuta il 27 luglio. Presidente del neonato sodalizio è lo stesso candidato sindaco, e capogruppo di opposizione, Marco Melis.

Guardare oltre

«Avevamo già annunciato nei giorni successivi alle elezioni la nostra intenzione di non disperdere il prezioso lavoro fatto in campagna elettorale, durante la quale il nostro gruppo di candidati e candidate si è consolidato su valori e obiettivi molto definiti e condivisi, e abbiamo deciso di dare una veste ufficiale a quello che, nelle nostre intenzioni, vuole essere un movimento civico di ampio respiro, aperto alla società civile, senza steccati ideologici o barriere di altro tipo che non siano la condivisione dei stessi nostri valori, con in mente sempre chiaro l’obiettivo primario del bene comune», precisa Melis.

Diritti

Tra questi, garantire i diritti costituzionali (lavoro, salute, studio e assistenza sociale), diffondere culture solidali e contrastare il razzismo, la tutela delle fasce deboli della società, dell'ambiente e degli animali, la promozione territoriale e lo sviluppo del turismo, l’organizzazione di corsi di formazione, la promozione di eventi culturali di ampio respiro.

Alla base della scelta, il desiderio di fare un'opposizione che non si limiti alla critica, ma operi in maniera propositiva, in un quadro allargato anche al di là dei confini di Lanusei e guardi a tutto il territorio ogliastrino e oltre. «Abbiamo visto quanta voglia c’è da parte della gente di tornare a essere protagonista della vita pubblica, in modo sano e costruttivo, di partecipare ed esprimersi pubblicamente. Il movimento nasce per questo motivo».

