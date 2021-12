L’onorevole non passa dal Cup 

È giunta dopo giorni la dichiarazione ufficiale dei vertici della Assl di Lanusei: «Non esistono prenotazioni effettuate dalla signora Lapia, né compare il suo nominativo in alcuna lista d’attesa presente al Cup». Sandro Rubiu, direttore del distretto, riassume così il controllo effettuato su richiesta del commissario straordinario Ugo Stochino. Parole che smentiscono completamente le dichiarazioni affidate ai social dalla parlamentare Mara Lapia. «Ho prenotato attraverso il Cup e ho pagato il ticket», scriveva la deputata. «Lo specialista mi ha prescritto una Tac e dal Cup mi hanno messo in lista d’attesa. Il giorno successivo sono stata chiamata perché si era liberato un posto». L’iter previsto per tutti i cittadini si declina con pochi passaggi chiari: impegnativa, prenotazione al Cup con annesso appuntamento, regolarizzazione del ticket ed esecuzione della visita.

Il commissario

Ugo Stochino, chiamato in causa in un video postato dalla stessa Lapia con parole quali: «Mi viene da pensare che si possa essere arrivati a nascondere qualcosa, non da parte mia ma dalla direzione dell’ospedale», rimanda le accuse al mittente e conferma la linea del massimo riserbo. «Ribadisco che l’indagine che ho avviato mira a verificare l’operato del personale dell’Assl e interverrò con discrezione ove ci siano anomalie. Trovo bizzarre le critiche mosse alla dirigenza dell’Azienda per malasanità e nel contempo la descrizione di un ottimo servizio come se le due cose non fossero parte dello stesso sistema. Vorrei ricordare che si parla di cose serie, con tutto il rispetto per i social network esistono contesti per dirimere le questioni in modo ufficiale e puntuale».

La vicenda

La querelle, che prende ora una piega diversa dopo le indagini interne all’Assl, è nata in seguito a un post in cui Adriano Micheli, amministratore del comitato di cittadini “Giùlemanidall’Ogliastra”, affermava che l’onorevole si trovava a Lanusei per effettuare un esame saltando le liste d’attesa. La parlamentare aveva annunciato querele e fornito agli utenti dei social dettagli oggi smentiti. L’onorevole Lapia, contattata, comunica di non avere niente da dichiarare.