L’oncologo resta solo in reparto 

È ormai vicina la nascita della Struttura semplice territoriale di Oncologia dell’Assl di Lanusei, ma c’è un solo specialista al comando. L’ambizioso progetto, anticipato a fine maggio dal Commissario Ugo Stochino, fresco di conferma da parte dei vertici Ats («ne sono felice, l’età mi potrebbe consentire di andare in pensione ma amo il mio lavoro e voglio continuare a rendermi utile per concludere l’iter di ripristino della vecchia Asl») ha l’obiettivo di congiungere efficacemente ospedale e territorio come dimostrato da diverse realtà della penisola.

Strategia

Resta però il problema del personale. «Con il trasferimento definitivo dell’oncologa Michela Barca», ammette Stochino, «stiamo fornendo il servizio in Oncologia facendo salti mortali grazie al lavoro del solo medico responsabile, Paolo Piredda. Abbiamo pubblicato 30 ore per assegnare le ore lasciate dalla specialista ed avere un supporto ma la burocrazia non aiuta. La Struttura semplice territoriale ci consentirebbe efficacia e celerità, con l’autonomia nell’inserimento di risorse umane e gestione di strumenti e locali. Attendo a giorni la richiesta, mi adopererò perché venga istituita nel minor tempo possibile. Confermo che l’accordo raggiunto con lo specialista aumenta, di fatto, i turni coperti dall’attività e garantisce il servizio a tutti i pazienti».

Speranze

Parole importanti che dovrebbero rassicurare i cittadini, preoccupati per la penuria di oncologi in tutta l’Ogliastra, medici che da mesi sono ridotti ad una sola unità. Il documento citato da Stochino dovrebbe essere pronto nei primi giorni della prossima settimana.

«Avuta la conferma relativa al prosieguo del lavoro del commissario Stochino - dichiara Sandro Rubiu, direttore del Distretto - inoltrerò lunedì la richiesta della struttura semplice territoriale, come concordato mesi fa, sebbene permanga qualche perplessità che gestiremo in seguito, se necessario. Per ora è doveroso iniziare l’iter. È un primo passo importante l’avvenuta pubblicazione delle ore di Oncologia, ora confido nell’arrivo di altri specialisti di cui abbiamo grande bisogno».

