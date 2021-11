L’oncologa promessa non c’è 

Nessuna specialista ambulatoriale in vista, nessun supporto né per gli operatori del servizio di oncologia né per Paolo Piredda, lo specialista che li guida e attende da tempo questo rinforzo.

L’oncologa non c’è ancora,gli annunci del suo arrivo si sono rivelati parole al vento. Parole accolte con diffidenza ma con un fondo di speranza dalle centinaia di malati oncologici, parte dei quali invece ieri mattina hanno potuto constatare che la realtà è sempre più dura.

La Assl e i pazienti

«Sono costernato – dichiara il direttore del distretto sanitario Sandro Rubiu – dalla Regione ci hanno rimandato indietro i documenti perché pare essere cambiato l’iter. C’é stato un inciampo nella procedura, bisogna ripresentare tutto correttamente e poi attendere che l’inserimento avvenga, con la firma del commissario Ats. Confido nel fatto che tutto si possa definire entro pochi giorni, nel frattempo ho chiamato personalmente la dottoressa per rasserenarla».

Erano estremamente indignati i pazienti in arrivo da un paese vicino, venuti a Lanusei appositamente allo scopo di essere visitati dalla loro oncologa di fiducia.

I numeri prodotti nonostante la pandemia dal 2020 ad oggi sono spropositati.

Le cifre

Migliaia di prenotazioni si sono trasformate in circa 3000 visite effettuate e nella somministrazione di circa 1200 terapie. Una spesa facilmente intuibile di qualche milione di euro per tutti i cittadini, che poi vedono calpestati i propri diritti di persone malate dalla banale burocrazia e dalla discutibile gestione amministrativa del problema. Appare azzardata, riletta oggi, la dichiarazione di Sandro Rubiu che 5 giorni fa annunciava l’arrivo dei primi fra i 6 specialisti attesi da tempo immemore. Non è chiaro come potesse parlare con tanta disinvoltura di date certe quando, di fatto, a tutt’oggi non è partito neanche l’iter corretto per gli inserimenti. Va da sé che, per l’ennesima volta, l’utenza ne fa le spese, subendo oltre al danno dell’inaccessibiltà alle cure tempestive, la beffa dell’aver creduto a nuove promesse.

