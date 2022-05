«L’omicidio Longoni è premeditato» 

Da ieri l’omicidio di Fabio Longoni e il tentato omicidio di Daniele Conigiu sono due episodi non solo volontari ma anche premeditati: messi in pratica cioè dopo una certa «elaborazione e programmazione» e frutto di una «vendetta meditata a lungo», in quanto originata dal furto di due asini avvenuto un anno prima delle fucilate esplose il 22 novembre 2017 sulla strada in località Santa Lucia tra Girasole e Villagrande Strisaili percorsa dalle due vittime dirette all’ovile. La novità è stata introdotta ieri dal procuratore Biagio Mazzeo di Lanusei nel processo in corso davanti alla Corte d’assise di Cagliari poco prima di dare avvio alla requisitoria-bis, conclusa con la stessa richiesta avanzata alcune settimane fa: la condanna all’ergastolo per l’imputato Fabio Fois, allevatore 57enne di Girasole accusato di aver fatto fuoco per un motivo in apparenza «risibile», aveva detto durante la prima discussione, e tuttavia «non così banale: in un certo ambiente si rischia di perdere la credibilità. Per un certo codice è un’offesa che si paga col sangue».

L’udienza a Cagliari

La conferma delle iniziali richieste è arrivata dopo la testimonianza di due persone chiamate a deporre dal presidente Giovanni Massidda (a latere la giudice Stefania Selis) che, ritenendo necessario chiarire alcuni aspetti della vicenda, aveva deciso di riaprire l’istruttoria. Il pm ha anche depositato il casellario giudiziale di Fois, poi è stata la volta delle parti civili (gli avvocati Marzia Graziano e Paolo e Bruno Pilia, che hanno ribadito quanto chiesto nella prima occasione: oltre 700mila euro tra risarcimento e provvisionale a vantaggio dei parenti delle vittime). Il 15 giugno dalle 11,30 parlerà il legale Marcello Caddori, difensore dell’imputato, il quale ieri ha preannunciato un’arringa di circa 5 ore pause escluse. Poi a metà luglio arriverà la sentenza.

Il delitto

Secondo il sopravvissuto, che l’ha riconosciuto, sarebbe stato Fois a premere per cinque volte il grilletto contro l’auto delle vittime. Per Mazzeo l’imputato aveva atteso un anno prima di vendicarsi «non avendo certezza» sul furto, poi «Alessio Mura», ex dipendente della sorella di Conigiu (la donna gestiva un’agenzia funebre), il quale a sua volta provava astio verso Longoni (entrato in servizio al suo posto) e aveva preso parte al “prelevamento” degli asini, «aveva raccontato» tutto. Fois insisteva nel sostenere la tesi della fuga delle bestie e anche al figlio aveva intimato di diffondere questa versione (quando però «non c’era ragione di pensare stessimo indagando su di lui») solo perché «sapeva bene» che il furto «poteva essere considerato un movente». L’imputato a dire del pm non avrebbe alibi (il suo passaggio al frantoio di Tortolì proprio quella mattina è ritenuto inattendibile) e anche le intercettazioni confermerebbero la sua responsabilità. Alla difesa il compito di ribaltare questa ricostruzione.