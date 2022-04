L’omicidio di Mirko, niente abbreviato per Shahid Masih  

Shahid Masih rischia l’ergastolo col massimo delle pene accessorie. Al giovane pakistano è stato negato il rito abbreviato e il 27 giugno comparirà in Corte d’Assise di Cagliari. L’ha deciso il gup del Tribunale di Lanusei, Mariano Arca, che alle 14.26 di ieri ha rinviato a giudizio l’imputato accogliendo la richiesta del pm Giovanna Morra, titolare dell’inchiesta sull’uccisione di Mirko Farci e sul tentato omicidio della mamma, Paola Piras, ex compagna del carrozziere. Il gup ha rigettato tutte le istanze della difesa, dichiarando «inammissibile» la richiesta dell’abbreviato (che in caso di condanna comporta lo sconto di un terzo della pena). Paola Piras, 52 anni, accompagnata in aula dalla sorella Stefania e dall’avvocato Paolo Pilia, ha assistito in terza fila all’udienza preliminare e ha lasciato il palazzo di giustizia alle 15.10, visibilmente provata in volto. Nessun incrocio con l’ex compagno, che ha atteso nel carcere di Uta la decisione del giudice.

L’udienza

Secondo l’accusa, l’11 maggio 2021 nella palazzina al civico 46 di via Monsignor Virgilio, Shahid Masih avrebbe inferto 17 coltellate a Paola Piras e ucciso il figlio ventenne Mirko Farci, che aveva tentato di proteggere la donna. Il rito abbreviato era condizionato alla perizia psichiatrica richiesta dall’avvocato Federico Delitala, difensore di Masih. Secondo il legale il giovane ha sofferto di squilibri psichici già in passato, confermati, a suo dire, dalla stessa Piras, che avrebbe parlato di “smanie maniacali e suicide” di cui soffriva l’ex compagno, il quale per questo motivo si sarebbe rivolto al Centro di salute mentale di Tortolì, benché di questa richiesta d’aiuto non ci sarebbe traccia formale. La Procura e i legali di parte civile hanno invece richiesto il processo con rito ordinario sulla base delle aggravanti: la premeditazione e la commissione del reato in occasione dei maltrattamenti in famiglia contestati a Masih, che rischia l’ergastolo. Alle 13.30, dopo due ore in camera di consiglio, il gup Arca ha rigettato tutte le eccezioni della difesa, riaprendo la discussione. Nell’ordine hanno preso parola il pm, gli avvocati Maurizio Mereu (che tutela il figlio minore di Paola Piras), Maurizio Corda (Stefania Piras), Marcello Caddori (Lorenzo Farci, fratello di Mirko, Maria Pisu e Roberto Farci, nonna e zio paterni di Mirko) e Paolo Pilia (Paola Piras) i quali hanno chiesto il rinvio a giudizio, mentre ha chiuso il penalista Delitala che ha ribadito le sue teorie. Al termine, in virtù delle aggravanti della premeditazione e dei maltrattamenti, il gup ha disposto il processo in Corte d’Assise.

La difesa

«Ritengo che la contestazione delle aggravanti sia insussistente. Nell’omicidio di Mirko Farci - ha dichiarato a margine dell’udienza l’avvocato Delitala - viene contestata la premeditazione quando in realtà, se si vuol parlare di premeditazione lo si può fare per il tentato omicidio di Paola Piras, e in secondo luogo, sempre per quanto riguarda il ragazzo, l’aggravante di aver commesso l’omicidio in occasione dei reati di maltrattamenti. Ma la persona offesa è la mamma e non lui. Mi aspettavo dal gup che queste aggravanti venissero dichiarate insussistenti. Ora confido che ciò avvenga in Corte d’Assise».