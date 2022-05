L’omicidio confessato agli amici 

Sono le ultime battute del dibattimento del processo che si sta celebrando davanti alla Corte presieduta dal giudice GIovanni Massidda (a latere Stefania Selis) che punta a far luce su quanto accaduto al 24enne di Perdaxius, scomparso nel nulla il 21 marzo del 2020 dalla casa del nonno. In suo corpo non è mai stato ritrovato. Ieri in aula sono state richiamate anche altre due testimoni già comparse: l'ex fidanzata di Pinna e la sorella di quest’ultima. Ad entrambe hanno confermato che l’auto dell’imputato avesse i tappetini, ma anche che - proprio nei giorni del delitto – il 35enne con un parente avrebbero investito una lepre per poi caricarla in auto. Le tracce di sangue analizzate dal Ris dei Carabinieri confermarono si trattasse di un animale.

La confidenza di aver ucciso il 24enne Fabio Serventi e di averne fatto sparire il corpo non sarebbe stata fatta dall’imputato, Andrea Pinna, solo alla fidanzata e agli amici più stretti. L’imputato – accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere – avrebbe rivelato il delitto anche a Marlene Bellu, una giovane donna di Carbonia che ieri è stata nuovamente convocata in Corte d’Assise, questa volta accompagnata da un difensore. Alla prima domanda proposta dall'avvocato Teresa Camoglio, difensore del 35enne di Perdaxius, sul fatto che lei e Pinna avrebbero parlato di un’idea per spacciare droga in carcere, la giovane ha accolto il consiglio del suo avvocato di non rispondere. Ha comunque nuovamente confermato che l’imputato le aveva raccontato di aver ucciso Serventi.

Ultime battute

La discussione

Lunedì prossimo si chiuderà formalmente il dibattimento con le produzioni documentali, poi il 30 maggio è prevista la requisitoria del pubblico ministero Rossana Allieri. Gli avvocati di parte civile e la difesa, invece, parleranno il 15 giugno: quel giorno, salvo imprevisti, arriverà anche la sentenza. Nonostante la giovane età, l’imputato (che si professa innocente) rischia l’ergastolo. I genitori di Fabio Serventi si sono costituiti parte civile con gli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu: dal giorno della scomparsa lanciano appelli affinché venga fatto ritrovare il corpo.

L’accusa

L’omicidio, stando all'accusa, sarebbe stato compiuto per un debito di 5 mila euro legato alla droga. Ad Andrea Pinna gli investigatori sono arrivati seguendo la scia di alcuni passaggi di mano dello scooter della vittima. Ad inchiodarlo, però, sono una serie di intercettazioni nelle quali lo stesso 35enne avrebbe ammesso agli amici di aver ucciso Serventi su mandato di qualcuno che è rimasto ancora senza un volto per un debito di 5 mila euro legato all'acquisto di stupefacente. I carabinieri e i sommozzatori hanno lavorato a lungo per cercare il corpo, anche nei pressi di una grande diga, ma non è stato trovato nulla. Agli appelli l’imputato ha sempre risposto di non sapere nulla.

