L’ombrellone di roccia sarà off limits 

«Utilizzare l’ombra naturale sulla spiaggia di Su Pistoccu non sarà più possibile: dagli studi che si sono susseguiti nel tempo si evince il rischio crollo della roccia a poca distanza dal mare». Il sindaco Paolo Salis annuncia la fine della balneazione in un tratto di litorale della Costa Verde, corrispondente al sito archeologico S’Omu e S’Orku, dove è stato trovato lo scheletro umano completo più antico dell'Isola, Ampsicora. «Un atto dovuto - dice Salis - in nome della sicurezza dei bagnanti. Entro l’estate un’ordinanza e la segnaletica informativa».

La fascia rocciosa

Si trova in una piccola spiaggia fra Portu Maga e Piscinas, con una parete che, sporgendo sull’arenile, funge da ombrellone per i bagnanti in cerca di ombra, soprattutto per chi arriva sprovvisto di attrezzature, anche per via della distanza dalla spiaggia principale di Porto Maga. «Le ultime indagini - racconta l’assessora alla Cultura Alessandra Peddis - hanno messo in evidenza il continuo sbriciolarsi della falesia. Un reale rischio crollo sulla sabbia che si potrebbe verificare da un momento all’altro. La spiaggia sarà fruibile, eccetto il tratto sul quale si affaccia l’ ombrellone ».

La grotta

La conferma della necessità di limitare la balneazione arriva dalle recenti scoperte. «In seguito a una frana nella roccia - ricorda Peddis- si è creata una specie di grotta. E nel 1985 alcuni ragazzi che giocavano nella spiaggia entrarono al suo interno e trovarono resti umani. Gli studi portarono alla luce lo scheletro di un uomo di circa 40 anni, battezzato Beniamino. Nelle campagne successive altri due individui, Amanda e Ampsicora». Da quella data, il sito preistorico, unico nel contesto internazionale, è divenuto oggetto di studio, grazie alla collaborazione dell'Università di Cagliari e della Sapienza di Roma.