L’ombra di nuove restrizioni anti-contagi 

La discesa si è fermata settimane fa. E adesso, purtroppo, la curva epidemiologica ha ripreso l’andamento verso l’alto. Complice la variante Delta che, a detta del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, «tra dieci giorni sarà dominante anche in Italia. Entro fine mese i contagi saranno tre o quattro volte quelli attuali e durante l'estate continueranno a crescere». Bastano meno di 10 secondi per un contagio, hanno spiegato gli esperti, e questa sua rapidità sta facendo schizzare i casi. Anche, se non soprattutto, in Sardegna.

L'incidenza delle infezioni è aumentata in 19 regioni e, di queste, in otto l'incremento settimanale è stato di oltre il 50%. Secondo i dati Covid Trends è stato il Molise a registrare l'incremento maggiore, con il 257%, seguito a ruota dalla Sardegna con +149%. Una situazione che quindi sta portando gli esperti a ridefinire i parametri che servono a stabilire i profili di rischio delle regioni. La decisione non avverrà subito ma se i contagi dovessero continuare a crescere sempre più è possibile che vengano stabiliti nuovi criteri e alcune regioni si potrebbero trovare così in fascia gialla ad agosto.

Nodo Green pass

I giorni passano e l’Italia continua ad essere uno dei pochi Paesi europei che autorizza i viaggi anche dopo una sola dose di vaccino. Il gruppo di lavoro del ministero della Salute è sempre più intenzionato a dare l’ok all’arrivo dei turisti solo dopo il richiamo.

Rientri dall’estero

Ferdinando Coghe, direttore del laboratorio analisi dell’Aou di Cagliari, è stato chiaro: «Gli ultimi casi di Delta nell’Isola dovuti a sardi che rientrano dopo le vacanze». Situazioni che hanno creato diversi focolai e che sono comuni in tutta Italia. Ecco perché si ipotizzano restrizioni simili a quelle applicate a chi entra dal Regno Unito anche per le persone provenienti da Spagna e Portogallo. Attualmente chi arriva dal Regno Unito deve avere un tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore, osservare un isolamento di cinque giorni e poi effettuare un altro tampone.

Tamponi

Gli esperti su un altro punto non lasciano margini di discussioni: bisogna effettuare più tamponi ogni giorno. E si pensa a un numero minimo settimanale: per la zona bianca potrebbero essere richiesti almeno 150 test ogni 100mila abitanti.

Ospedali

L’aumento dei casi, per fortuna al momento non sta andando di pari passi con un aumento dell’occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri. In ogni caso il team di esperti del ministero propone di abbassare le percentuali. Al momento la soglia minima di rischio è uguale o inferiore al 40% per i posti letto in area medica e al 30% per la terapia intensiva, ma potrebbe passare rispettivamente al 30% e al 20%. Questo parametro non è finora contemplato in zona bianca ma viene attualmente valutato a partire dalla fascia gialla.

L'indice Rt

Altro punto, l'incidenza dei contagi, determinante per il passaggio di colore tra le varie regioni. La regola prevede che con l'incidenza inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti per tre settimane consecutive si va in zona bianca. Il problema però è: se aumentano i contagi, e di conseguenza aumenta l’incidenza, ma gli altri parametri restano bassi che si fa? La risposta non può farsi attendere a lungo.

Al momento si passa in zona gialla se l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; oppure se è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nello stesso tempo il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid è uguale o inferiore al 30% o in terapia intensiva è uguale o inferiore al 20%. Passaggio che alcune regioni potrebbero vivere ad agosto, in piane stagione turistica.

«Più vaccini»

«Settimanalmente monitoriamo tutti i dati, ci aspettavamo una risalita, questa risalita è in corso con numeri più bassi del passato, quello che è certo è che la vera arma per chiudere questa stagione è la campagna di vaccinazione, dobbiamo insistere sulla vaccinazione», ha risposto il ministro della Salute Roberto Speranza a chi chiedeva se sono allo studio nuove restrizioni.

