L’ombra della Delta sull’estate sarda 

Caldo e vaccini ci danno una mano: soprattutto i secondi. Ma nel frattempo bisogna immunizzare il più possibile, perché la Delta (non più grave, ma assai contagiosa) «scalzerà anche da noi la prima variante inglese Alfa come ha già fatto nel Regno Unito, ma poi un’altra mutazione verrà a sostituire la Delta. Non sappiamo se anche contro quella variante i vaccini saranno efficaci. Però sappiamo che più persone il Covid infetta, più varianti produce». Ferdinando Coghe, direttore del Laboratorio di analisi dell’Azienda ospedaliero universitaria (Aou) di Cagliari-Monserrato, continua a parlare di «lotta contro il tempo. E il tempo è poco. Lo studio israeliano secondo il quale, di fronte alla variante Delta, il Pfizer perde il 30% dell’efficacia, non è esattamente di quelli che fanno venire il buonumore. Ecco perché», aggiunge Coghe, «dobbiamo vaccinarci in fretta, e intendo tutti in ogni angolo del mondo: soprattutto indiani e cinesi, circa due miliardi e mezzo di persone solo in quei due Paesi, perché dovunque il virus muterà, la sua variante si espanderà ovunque e il fatto di esser un’isola ci protegge un po’, ma non ci salva. Cina e India rischiano di diventare dei variantifici». Concorda Sergio Babudieri, direttore della Clinica di Malattie infettive all’Aou di Sassari, preoccupato perché «troppi ultrasessantenni mancano all’appello per i vaccini: sono i più deboli, quindi il virus del Covid-19 per loro è più letale. È ora che lo capiscano una volta per tutte: devono avere paura del contagio, non del vaccino, quindi smettano di avere dubbi e si facciano immunizzare».

Prospettive nell’Isola

La domanda principale è: come andrà in Sardegna, nella quale il turismo è già cominciato? «Non crediamo che in autunno ci sarà una nuova ondata di Covid, grazie proprio ai vaccini che si sommano a chi è immunizzato perché ha contratto il virus ed è guarito», premette Babudieri, «siamo anzi convinti che anche da noi la pandemia sarà diversa: molti più contagi, ma pochi ricoveri in ospedale e un numero di morti assai meno grave rispetto al passato». E ai troppi over 60 che a farsi vaccinare non vogliono andare, perché spaventati dalle retromarce e successive retro-retromarce del Governo su AstraZeneca, l’infettivologo ricorda che «chi non si fa vaccinare, non mantiene il distanziamento, non indossa la mascherina almeno al chiuso e non s’igienizza le mani, se la sta andando a cercare».

Prevenzione cruciale

In Sardegna, il pericolo vero – oltre che il rifiuto dei no vax a farsi somministrare le dosi e il mancato rispetto delle norme di prevenzione che ci hanno ripetuto fino alla nausea – è l’estate, perché il turismo fa sì che la popolazione aumenti e che persone infette portino maggiori contagi. «Quindi serve il tampone a chi arriva», è il parere di Ferdinando Coghe (Aou di Monserrato): «Non a tutti, ma a chi non ha il certificato verde. E dobbiamo sottoporre al test molecolare chiunque provenga da aree del mondo in cui la Delta sta imperversando. Rilassarsi ora è da irresponsabili e anche tra noi dobbiamo rispettare le regole di prevenzione». Coghe fa il caso dello stadio di Wembley, affollato da sessantamila spettatori agli Europei di calcio: «Un liberi tutti che nel Regno Unito, che pure partiva avvantaggiato perché i vaccini li ha avuti e ha privilegiato la prima dose a tutti piuttosto che il richiamo, ha portato una nuova ondata di contagi. Anche se non di ricoverati in ospedale e di morti», fa notare il direttore del Laboratorio di analisi del Policlinico “Casula”. «E poi, un’altra cosa importante: capisco molto bene i problemi dell’economia, ma proprio non è possibile riaprire le discoteche nelle località turistiche, perché sono i luoghi perfetti per il contagio seriale. In Italia si è esagerato contro la ristorazione, mettendola in ginocchio con le chiusure invece che regolamentare gli afflussi, e ancora una volta si sta per concentrare le persone a muoversi, sudare e respirare in modo affannato nei locali da ballo. Non ha senso e, se le discoteche saranno riaperte, lo pagheremo».

Le immunizzazioni

La cosa più importante, insomma, è accelerare con le vaccinazioni: «Anche laddove non proteggono del tutto dal contagio», conclude Babudieri, «evitano comunque la forma grave del Covid. Tutti, a partire dai nostri anziani, lo devono capire».

