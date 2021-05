L’omaggio dei compagni a un angelo sorridente 

Inviato

Tortolì. L’idea era girare il mondo, sereno e sorridente. Voleva fare il cuoco, Mirko, esplorare, cucinare, scoprire. Prendere a morsi le giornate, assaporarle una alla volta. Era il credo di un ragazzo diventato cronaca in un’alba di sangue. Quando parlano di lui, i compagni di scuola sorridono. Per la politica diventa un simbolo. La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni chiede giustizia e propone una medaglia d’oro al Valor Civile: «Possano il suo esempio e il suo ricordo rimanere sempre con noi».

Ricordi

Camilla Serra, 18 anni, di Esterzili, ha il candore di una notte di luna, insonne di rabbia. «Cosa ti dico di Mirko? Guarda succedeva spesso una cosa. Magari arrivavo in classe, in una giornata no, e lui mi diceva: “Cami ca..o!, e vivila la vita!”». Piccole certezze tra una lezione e un’altra. Camilla stringe un foglio in mano, le sue parole da rappresentante di classe. Dolore nero su bianco, vissuto da veterani. Non gira una lacrima tra i 300 studenti. Parla e sorride.

«Amava la mamma più di ogni altra cosa, avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei. E poi alla fine l’ha fatto». Camilla sgrana gli occhi belli e si perde un istante tra i ricordi. Poi sussurra: «Spero che questa storia ci insegni il valore delle persone che per noi sono importanti. Il rispetto della vita, la passione per le piccole cose».

A scuola il ragazzo era incluso nell’affollato girone dei “bravi ma non si applicano”. Un luogo comune ma non troppo. Ieri il suo banco era vuoto nella quinta B piena di sole, al secondo piano dell’istituto Janas di Monte Attu. Non si fa lezione. Si parla, si discute. Niente di normale.

Su una cosa tutti sono d’accordo. I suoi pensieri migliori erano tutti per il padre Gianluigi. Non lo aveva mai conosciuto. Era l’angelo a cui rivolgersi, scrivendo parole cristalline, per chi avesse saputo leggerle. «Io mi sono accorta che qualcosa non andava – racconta ancora Camilla - ma lui davvero era capace di tenersi tutto dentro. Sigillato».Il dolore chiuso a doppia mandata, in un cassetto del cuore. La vita incandescente davanti agli occhi. Ora è tutto finito. Non serve a niente chiedersi perché.

Omaggio

All’ingresso dell’istituto i compagni hanno appeso uno striscione: “Al tuo sorriso, grazie Mirko”.

Avrà comunque il suo diploma, il ragazzo sorridente. Lo chiedono i compagni e gli insegnanti. Il dirigente Ipsar Nanni Usai ha uno sguardo buono per tutti, in una giornata di lutto per l’istituto gioiello. «Non abbiamo le parole giuste ma dobbiamo trovarle per canalizzare il dolore. Il nostro ragazzo, la sua povera madre. Anche lei era una nostra ex alunna. Staremo vicini alla famiglia». La scuola è bella, pulsa, vive. La vita prosegue, in una tristezza indefinita.

Maschera

Non lo sapeva nessuno. Mirko usava il sorriso come una maschera. Lo hanno scoperto adesso ed è un motivo di rammarico. Non aveva mai parlato dei suoi problemi a casa. «Era sempre sorridente e nulla faceva trasparire. Questo mi fa arrabbiare. Mi avesse fatto fatto capire qualcosa avremmo potuto parlare. Invece mai nulla». Parola di Marianna Depau, 45 anni, insegnante di sostegno in quinta B. «Con il compagno fragile aveva un bellissimo rapporto. Mi ha sempre colpito la sua maturità nel relazionarsi con lui». Marcello Foddis, 50 anni, insegnante, cerca le parole giuste. «Fin dal primo momento è sempre stato disponibile con i compagni. Intelligente e sensibile. Ci mancherà». Juri Sarto, 18 anni, scuote il capo. «Sono arrivato qui dalla Romagna, in lui ho trovato subito un amico, ascoltavamo la stessa musica, abbiamo passato le vacanze insieme». Rap e trap, la colonna sonora di questi ragazzi belli e consapevoli. Gigli cresciuti e sfioriti in un’alba. La morte di Mirko ha portato via un amico e lavato via l’innocenza.

Domani si studia e si cucina come ogni giorno. E se manca qualcosa tutti potranno alzare gli occhi verso il cielo.

